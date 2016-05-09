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قوات “التحالف العربي” تعترض صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن تجاه السعودية

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قوات “التحالف العربي” تعترض صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن تجاه السعودية قوات “التحالف العربي” تعترض صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن تجاه السعودية

أرشيفية

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها ،اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت فجر اليوم صاروخًا بالستيًا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فأن القوات الجوية قامت بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.

وأوضحت القيادة في بيانها أنها ترى إطلاق الصاروخ في هذا التوقيت تصعيدًا خطيرًا من قبل الحوثيين وقوات صالح في وقت يسعى التحالف للتعاون مع المجتمع الدولي لإدامة حالة التهدئه وإنجاح مشاورات الكويت.

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