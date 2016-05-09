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استشارى تغذية: أسماك الملوحة ممنوعة على الأطفال لأنها تصيبهم بالتسمم

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استشارى تغذية: أسماك الملوحة ممنوعة على الأطفال لأنها تصيبهم بالتسمم استشارى تغذية: أسماك الملوحة ممنوعة على الأطفال لأنها تصيبهم بالتسمم
قد يحب بعض الأطفال أن يتناولوا نوعيات بعينها من الأسماك، وهو ما يجعل الأم فى حالة سعادة بالغة لإقبال طفلها على أى نوع أيا كان من الأسماك.

الدكتورة ملك صالح – استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية – نصحت الأم بالتركيز على تقديم الأسماك بأنواعها المسلوقة والمشوية للطفل فى شكل مختلف وجميل حتى يصبح مقبلا عليها، ولكن فى الوقت ذاته حذرت بشدة من اللجوء لأسماك الملوحة الصغيرة والتى لا يصح للطفل تناولها مطلقا.

وفسرت استشارى التغذية تحذيرها من سك الملوحة الصغير على الطفل، موضحة أن هذا السمك يحتوى على نسب عالية للغاية من الملح، ما يجعل الأطفال دون سن الخامسة عرضة للكثير من المشكلات الصحية والتى من أخطرها وأشدها الإصابة بالتسمم، كذلك تلك التركيزات الملحية الشديدة تسحب من الجسم الهزيل للطفل الصغير نسب المياه فجأة ما يعرضه للذبول والجفاف.

وتابعت الدكتور ملك معددة مخاطر هذا النوع من السمك على صحة الأطفال، موضحة أنه ملىء بالأشواك الصغيرة جدا، كذلك يؤدى لارتفاع نسب الضغط لديهم، كما أن تركيزاته الشديدة من الملح تفوق قدرات تعامل الجسم معها، وتفوق احتياجته أيضا ما يخل بالمعادلة الغذائية وتحدث مشكلات صحية لهم، لذا يمنع منعا باتا تناول الطفل لهذا النوع من الأسماك حفاظا على صحته.


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