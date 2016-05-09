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طالب يصيب زميله بمطواة عقب انتهاء الامتحانات فى بنى سويف

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طالب يصيب زميله بمطواة عقب انتهاء الامتحانات فى بنى سويف طالب يصيب زميله بمطواة عقب انتهاء الامتحانات فى بنى سويف
أصاب طالب بمدرسة ببا الثانوية الصناعية جنوب بنى سويف، زميله بمطواة عقب انتهاء أعمال الامتحانات، لخلافات بينهما.

واستقبل مستشفى ببا المركزى جمال جودة عيسى -17 سنة- طالب، ومقيم قرية أم الجنازير، مصابًا بجرح بالبطن، وتم تحويله لمستشفى بنى سويف العام لخطورة حالته.

دلت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة ببا على أن "سيد.ص.م" -18 سنة- طالب بمدرسة ببا الصناعية ومقيم بقرية منية الجيد بمركز ببا، طعن زميله لخلافات بينهما، بعد وقوع مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة عقب انتهاء أعمال الامتحانات أمام باب المدرسة.

تحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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