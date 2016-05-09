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مقتل 11 حوثى فى غارة للتحالف العربى على معسكر للمتمردين اليمنيين

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مقتل 11 حوثى فى غارة للتحالف العربى على معسكر للمتمردين اليمنيين مقتل 11 حوثى فى غارة للتحالف العربى على معسكر للمتمردين اليمنيين
قتل 11 عنصرا على الأقل من المتمردين اليمنيين، اليوم الاثنين، فى غارة للتحالف العربى استهدفت معسكرا سيطروا عليه الأسبوع الماضى فى شمال البلاد، بحسب ما أفاد مصدر عسكرى.

وأوضح المصدر، لوكالة "فرانس برس" أن الغارة استهدفت "لواء العمالقة" فى محافظة عمران، والذى سيطر عليه الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق على عبد الله صالح مساء السبت 30 إبريل .

وأشار المصدر، إلى أن الغارة أدت إلى مقتل 11 عنصرا على الأقل من المتمردين، مشيرا إلى أنها المرة الأولى يستهدف التحالف الداعم لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادى، هذه القاعدة منذ سيطرة المتمردين عليها.

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