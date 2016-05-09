في عيد الأم...النجمات يُثقلن الأمّهات بالديون

اختار موقع " BabyCenter" مناسبة عيد الأم ليكشف عن أنّ أكثر من نصف الأمّهات مدينات بسبب سعيهن للتشبّه بحياة أبناء وبنات نجمات العالم، وعلى رأسهم كيم كارداشيان Kim Kardashian وبيونسيه Beyoncé.

وتتكلّف أمهات العالم أموالاً طائلة تثقلهن بالديون، بسبب تأثرهن بالدعايات التي تنشرها النجمات عبر حساباتهن في مواقع التواصل.

وذكر الموقع أعلاه أنّ التسوّق الإلكتروني وآلة الدعاية الضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعل من الصعب جداً وضع حدّ لطلبات الأطفال، إذ إنّ 53% من الأمّهات ينشغلن كثيراً بتوفير الحياة المثاليّة لأطفالهن، وإنّ قرابة نصف هذا العدد أصبح مكبلاً بالديون المالية نتيجة لذلك.

وقد وصلت عائدات الشركات الأمريكية من إعلانات الإنترنت إلى رقم قياسي جديد وهو 59.6 مليار دولار العام الماضي، ما يعني نمواً بنحو 20% عن العام السابق في السوق الأمريكية.

وفي هذا السياق، لفت "بيبي سنتر" إلى أنّ أمّهات الألفية الثالثة هنّ الأكثر عرضة للتأثر، لأنّهنّ الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي، والأكثر تأثراَ بوجود بعض الأمهات المشاهير، مثل المغنية بيونسيه والنجمة كيم كارادشيان على موقعي انستقرام وتويتر.

يُذكر أنّ عيد الأم في أوروبا وأمريكا يختلف عنه في العالم العربي وبعض الدول، حيث نحتفل به في 21 آذار، بينما يحتفل الغرب به في يوم 8 أيار.

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