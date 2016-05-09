الأمير هاري وميشيل اوباما يدعمان جرحى بلديهما

يتواجد الأمير هاري Harry حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، حيث شارك إلى جانب السيدة الأولى ميشيل أوباما Michelle Obama في حدث رياضي، جمع جرحى بريطانيين وأمريكين ومن دول الحلفاء.

وفي المناسبة، التقى الأمير الرابع في ترتيب ولاية العرش، الممثل Morgan Freeman مورغان فريمان، وألقى كلمة أشاد بالجرحى البريطانيين والأمريكين، مقيّماً عطاءاتهم.

وكان هاري البالغ من العمر 31 عاماً، قد أعرب في وقت سابق عن انزعاجه من إصرار وسائل الإعلام على التدخل في حياته الشخصية.

وقال في حديث له مع "بي بي سي": "كلّ شخص له الحق في الخصوصية، ومن غير المقبول معرفة كلّ صغيرة وكبيرة تجري وراء الكواليس".

وأشار الأمير إلى أنّ الخطّ الفاصل بين حياته العامة وحياته الخاصة أصبح غير موجود تقريباً، وأنّه سيبذل ما بوسعه للحفاظ على وجود هذا الخط الفاصل.

الأمير هاري: لا أملك الكثير من الذكريات مع والدتي وأتمنى إنجاب أطفال