بالفيديو: ريهانا في أبو ظبي نوفمبر المقبل

أعلن مهرجان "يا سلام" أنّ النجمة العالمية ريهانا Rihanna ستقدّم حفلاً، ضمن حفلاته، يوم الأحد 27 نوفمبر المقبل، لتكون أبوظبي بذلك المحطة الوحيدة لها في الشرق الأوسط، ضمن جولتها الغنائية العالمية "Anti World Tour".

ونشرت القناة الخاصة بالمهرجان فيديو دعائياً جديداً، يُظهر انضمام النجمة البالغة من العمر 28 عاماً إلى المهرجان؛ وهي التي ستقيم حفلة من حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1 لعام 2016.

ومن المتوقع أن يقدّم مهرجان "يا سلام" في عامه الثامن 7 أسابيع متواصلة من الموسيقى والترفيه والرياضة والفعاليات المجتمعية والثقافية الإماراتية.

وسيتمّ الإعلان لاحقاً عن أسماء النجوم العالميين، الذين من المقرر أن يشاركوا في المهرجان.

يذكر أن أغنية النجمة ريهانا الأخيرة التي جمعتها بالنجم كالفين هاريس Calvin Harris، وتحمل عنوان "This Is What You Came For" ، لاقت نجاحاً كبيراً، إذ تخطت نسبة مشاهدتها الـ9 ملايين مشاهدة، بعد أيام من طرح الأخير لها على قناته الخاصة على موقع يوتيوب.

