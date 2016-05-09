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بالصور.. رئيس مدينة مطروح يتابع أعمال تطوير وتجميل الشوارع استعدادا للصيف

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بالصور.. رئيس مدينة مطروح يتابع أعمال تطوير وتجميل الشوارع استعدادا للصيف بالصور.. رئيس مدينة مطروح يتابع أعمال تطوير وتجميل الشوارع استعدادا للصيف
تواصل أجهزة مركز ومدينة مرسى مطروح، العمل ليلا ونهاراً للانتهاء من أعمال تطوير وتجميل وإنارة الشوارع بكشافات الليد الموفرة، وفتح مسارات مرورية جديدة، استعدادا لموسم الصيف السياحى.

أكد عبد الغفار الملاح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه يتابع ساعة بساعة من خلال المرور الميدانى، أعمال تجميل شوارع المدينة وإنهاء العمل بالميادين الجديدة وفتح شارع الثانوية العسكرية وربط طريق الريفية بطريق جمال عبد الناصر وحتى طريق السلوم وطريق عجيبة، لتيسير حركة السيارات القادمة من خارج المدينة وداخلها إلى مناطق غرب المدينة مثل عجيبة وشاطئ الاُبيض، دون الدخول الى المدينة وعدم حدوث اختناقات مرورية بشوارع وسط المدينة.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أنه تم استبدال كشافات الإنارة بمعظم الشوارع الرئيسية بكشافات الليد الموفرة، وجارِ تنفيذ باقى خطة استبدال الكشافات، التى توفر فى استهلاك الطاقة وتعطى إضاءة أقوى ومنظر جمالى أفضل.

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>بالفيديو والصور.. محافظ مطروح يعقد اجتماعا بالمجلس التنفيذى لإنهاء استعدادات موسم الصيف السياحى قبل نهاية الشهر الجارى.. توقعات باستقبال 6 ملايين مصطاف ووضع خطط لتكثيف التواجد الأمنى بالشواطئ والشوارع
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