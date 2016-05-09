مجموعة مارثا أرميتاج المنزلية محدودة الإصدار من جو مالون

مارثا ارميتاج هي فنانة ومصممة ورق جدران تعمل وتعيش في لندن منذ 60 عام.

تقوم بالرسم، تقص المشمعات الأرضية، تمزج الألوان وتطلي بنفسها لابتكار ورق جدران يدوي بالكامل.

تعاونها مع جو مالون لندن مستوحى من مكونات عطور الماركة الأنيقة والبسيطة ومن اعتقاد هنري جيمس الذي ينطوي على أن أسعد كلمتين في اللغة الإنجليزية هما ‘summer afternoon’ أي "صيف بعد الظهيرة".

تقول مارثا: أردت أسر "صيف بعد الظهيرة" الإنجليزي تماماً، كان يجب أن يبدو حياً وأردت نسج المكونات من روائح جو مالون لندن. هذا المشروع جعلني أستكشف عالماً لم أختبره من قبل وهذا يعد رائعاً".

تصميمها المطبوع يدوياً "لصيف بعد الظهيرة" يزين العلب والزجاجات في هذه المجموعة المحدودة، تماشياً مع تاريخ الماركة في التعاون مع الحرفيين البريطانيين الشهيرين.

"صيف بعد الظهيرة" منظر يأسر الضباب الخفيف الخلاب ليوم صيفي في فترة بعد الظهر. حديقة خضراء تعبق بالعطر، يُسمع فيها أزيز النحل. نور الشمس يتخلل أوراق الشجر فيبدو مبرقعاً على الأرض. بط يتهادى على العشب. صوت نقر كرة الكروكيت مع ضحكات الأطفال. البستاني يرتاح على المقعد الخشبي بوجه ملفوح بدفء الشمس.

محاطة بعبير الطماطم الناضج تواً الذي تعبق رائحته في الجو، فتمتزج مع الزهر المتفتح والورود الرومنسية.

دافئة، معطرة وذهبية

Red Roses Scented Drawer Liners

بطانة الدُرج المعطرة مزينة بالثعالب تلعب وتمرح، البط يتهادى ويتبختر، مُربّي النحل، جميعها تحيط بلعبة كروكيت. كل بطانة درج معطرة مزينة بـ Red Roses المتعرش.

Green Tomato Leaf Home Candle

شمعة منزلية تثير الذكريات تأسر رائحة الطماطم المفعمة بالحيوية المتعرشة على الزجاج. خضراء، مورقة ومفعمة بنور الشمس في "صيف بعد الظهر"

Nectarine Blossom & Honey Glass Decanter Bath Oil

يأتي زيت الاستحمام Nectarine Blossom & Honey Bath Oil في عبوة زجاجية محفور عليها نحل العسل والزهر المرفرف. حلو بلمسة مرح كنسمة الصيف

Soap Collection

مجموعة مؤلفة من إربعة قطع صابون مغلفة. Blackberry & Bay المخضر، English Pear & Freesia الذهبي، Lime Basil & Mandarin المنعش، Pomegranate Noir المفعم بالغموض

تأتي جميعها في علبة جو مالون الخاصة مزينة بتصميم "صيف بعد الظهيرة" لمارثا أرميتاج