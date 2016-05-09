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NASHI BLOSSOM عطر جديد من جو مالون

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NASHI BLOSSOM عطر جديد من جو مالون NASHI BLOSSOM عطر جديد من جو مالون

الإثنين 09-05-2016 17:10

محدود الإصدار

البتلات مشرقة وبارزة، موجات ربيعية تعبق ببراعم الأزهار البيضاء، على وشك أن تنضج لتصبح فاكهة ناشي اللذيذة.
حلاوة الكمثرى مع قضمة تفاح نضر. يزهو بالليمون الشهي.
عصائر حيوية ومنعشة تتدفق فوق براعم ناشي، الورد المفعم بالأحاسيس ونعومة المسك الأبيض.
في زجاجة فريدة مستوحاة من زهرة ناشي. ممتع. متألق. متفتح.

خبير العطور
فابريس بيليغرين

نفحات التذوق
العلوية: الليمون
المركزية: براعم ناشي
الأساسية: المسك الأبيض

مزج وخلط العطور Fragrance Combining™
توضع طبقات منه مع Nectarine Blossom & Honey لإحساس زهوري فاكهي، حيث أن البراعم الممتعة تذوب في عصارة الدراق النضر. أو يوضع فوق Dark Amber & Ginger Lily لعطر بلمسة خشبية زهورية، مفعم بالأحاسيس مع العنبر ومشرق مع الزهر.

متوفر ابتداءً من مايو 2016
كولونيا حجم 30 مل
كولونيا حجم 100 مل

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سيدتي