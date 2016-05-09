CITY RADIANCE جديد بورجوا لبشرة مثالية

بورجوا تبتكر CITY Radiance، كريم الأساس المقاوم للتلوث مع أصباغ معززة للتألق

بشرة منتعشة ومشرقة في أجواء ملوثة؟

بورجوا ترفع بشكل باهر مستوى التحدي!

من دون أخطاء مع حماية ونعومة كالحرير، يحجب كريم الأساس CITY RADIANCE التلوث والأشعة فوق البنفسجية ليحمي بشرة سكان المدينة الرائعين...

كريم الأساس CITY Radiance

مقاوم التلوث الجديد

- طبقة رقيقة مقاومة للتلوث

- معدل حماية من أشعة الشمس SPF 30

- أصباغ معززة للتألق

"أنا أبحث عن...

بشرة منتعشة ومتساوية، لأنها تجعل مزاجي رائعاً!

يقدم عطر زهرة المياه العذبة و6 ألوان مشعّة إلى البشرة الإشراق والتألق، بالإضافة إلى الإحساس بالامتلاء.

تم تعزيز CITY RADIANCE بأصباغ مُغلِّفة، تخلق تقارباً مع البشرة. فهي توفر تماسكاً مثالياً طوال النهار كما تزيد التألق الطبيعي للبشرة.

... كريم أساس صحي أستطيع أن أضعه طوال اليوم.

لن يتحمل كريم الأساس بعد اليوم الملامة على منع البشرة من التنفس.

توفر تركيبة CITY RADIANCE الخفيفة والهوائية الترطيب للبشرة بشكل متواصل لمدة 24 ساعة في حين تحميها من العوامل المؤذية للمدن.

المكافأة؟ نسيج يسمح للبشرة بالتنفس، ومريح جداً لدرجة أنك ستنسين أنك تضعينه!

قد يتقلب ويتغير حال الطقس لكن رغبتك ببشرة مذهلة ثابتة!

 ... كريم أساس مقاوم للتلوث... أي أن بشرتي تبقى متألقة من الصباح حتى المساء.

يسبب التلوث الإرهاق للبشرة. فهو يستنزف فتامينات البشرة ويضعف دفاعاتها، ما يتسبب بالضرر لتألقها وحيويتها.

مع طبقته الرقيقة المقاومة للتلوث، يساعد CITY RADIANCE على إمكانية استقرار جزيئات الكربون على البشرة ويوفر لمسة أخيرة طبيعية للبشرة.

تصبح البشرة محمية، منتعشة ومتساوية.

 ... كريم أساس يحميني من الأشعة فوق البنفسجية... لا أريد بقعاً وعلامات داكنة".

حتى من دون أشعة الشمس الحارقة في الشتاء والربيع تبقى الأشعة فوق البنفسجية، المسؤولية عن الشيخوخة المبكرة للبشرة وعلامات اصطباغها، موجودة.

من المهم وبشكل خاص حماية البشرة بما أن التلوث يزيد من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

مع معدل حماية من أشعة الشمس SPF 30 وحماية من الأشعة فوق البنفسجية (PA+++)، يدعم CITY RADIANCE تألق البشرة.

6 ألوان جديدة منعشة لبشرة متألقة

• 01 rose ivory

• 02 Vanilla

• 03 Light Beige

• 04 Beige

• 05 Golden Beige

• 06 golden Sun

ما الذي يجب أن أفعله حيال الدوائر الداكنة؟

أنا لا أنفصل أبداً عن لمستي السحرية، RADIANCE REVEAL.

مرطّب مُركَّز للبشرة يخفي الدوائر الداكنة...

أو خافٍ للعيوب (concealer) يرطّب مثل مستحضر للعناية بالبشرة، إنه كما تريدين! الهدف؟ محيط عينين أنعم ومتساوٍ مع إخفاء للشوائب.

• يصحح

• ينير

• ترطيب لمدة 24 ساعة

• ترطيب لمدة 24 ساعة. تماماً ما تحتاج إليه منطقة محيط العينين الرقيقة وسريعة العطب لمقاومة العلامات الأولى من الخطوط الدقيقة التي يتسبب بها الجفاف.

مع مياه الأنهار الجليدية لجبل مونت بلان وحمض الهيالورونيك.

• قارورة أنيقة. في زجاج مثلّج شفاف يتوجها غطاء معدني... يمكنها أن ترافقك في حقيبة يدك إلى كل الأماكن للمسة تصحيح مجددة للحيوية خلال اليوم.

• أداة تطبيق من الرغوة... لتطبيق سهل لنسيج RADIANCE REVEAL الغني والكثيف! طبقيه من خلال التربيت برقة على الدوائر الداكنة أو الشوائب وبرفق بواسطة الرأس من الرغوة، ثم موّهي بخفة بواسطة الأصابع.

• 3 ألوان لإخفاء الدوائر الداكنة المائلة إلى الأزرق أو الزهري حسب بشرتك.

- 01 عاجي

- 02 بيج

- 03 بيج داكن

كيف أعطي إطلالة جديدة ومنتعشة إلى خدودي؟

دائماً مع BLUSH LITTLE ROUND POT الخاص بي!

واجهي المدينة مع إطلالة مميزة جديدة! هذا الأحمر للخدود في علبة دائرية صغيرة سيعطيكِ على الفور تألقاً صحياً يتلاءم مع كل درجات لون البشرة.

مع مرآته المضمنة الشهيرة ستكونين جاهزة تماماً للمسة تصحيح سريعة!

• لونان لإبراز خدودك

• 74 Sienne

• 54 Rose Frisson

عاداتي الجديدة للعناية بجمالي

1. أنعم وأحمي

إن تركيبة التألق الجديدة التي تحمي من تلوث المدن، CITY RADIANCE، هي مستحضر الأساس الجديد لسكان المدن. فهي تساعد على الحماية من الأجواء الملوثة، توازن ألوان البشرة وتحافظ على مظهرها منتعشاً، معززاً إشراق الوجه في كل يوم.

2. أصحح وأضفي الإشراق

مع خافٍ للعيوب بألوان ذات "إشراق صحيّ" يفتّح المناطق الداكنة في الوجه، يرطب لمدة 24 ساعة وينعم محيط العينين.

3. أدلل نفسي بإشراق صحيّ فوري

بسرعة، لمسة من أحمر الخدود! يشبه البودرة أو الكريم، يتم تطبيقه بالأصابع أو بالفرشاة... إنه صديق بشرتك المشرقة.