أمن مطروح يضبط هاربًا من الإعدام فى قضية قتل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح، بالتعاون مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، من ضبط عامل من محافظة أسيوط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في قضية قتل بمركز الفتح بأسيوط.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الاثنين، بأنه وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، حول تردد المحكوم عليه الهارب "أبوغدير م م ق"- 40 سنة، عامل، من مركز الفتح بأسيوط، على قرية 28 بالبنجر بدائرة قسم شرطة الحمام.

وتمكنت القوات من ضبطه لتنفيذ حكم الإعدام فى القضية رقم 2725/2009 جنايات مركز الفتح بأسيوط " قتل عمد" كلى مستأنف رقم 545/2009 شمال أسيوط والمقضى فيها بالإعدام بجلسة 8/11/2009.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحكوم عليه وترحيله.

القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو جرام هيروين قبل ترويجها فى مطروح