28 عارضًا يتنافسون على بيع الآثاث الدمياطى فى سوهاج

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، معرض "صنع فى مصر " الذى تقيمه محافظة سوهاج، للمنتجات الحرفية واليدوية، وعدد من منتجات المناطق الصناعية، والأثاث الدمياطى، وذلك بنادى المحليات بمدينة ناصر، تحت رعاية وزير التجارة، ووزير التنمية المحلية، بالتعاون مع شعبة صناع الآثاث بدمياط، وهيئة المعارض والمؤتمرات، بحضور اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، ويستمر المعرض لمدة شهر.

واستقبل المواطنون، المحافظ، ومدير الأمن، بالطبول والمزمار، معبرين عن فرحتهم بإقامة المعرض، الذى يتضمن بيع الأثاث الدمياطى من غرف نوم، وأنتريهات، وصالونات، وسُفر، وغرف أطفال، ويتنافس 28 من العارضين من تجار محافظة دمياط، على البيع بأقل سعر.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن المعرض جاء فى ضوء توجيهات الرئيس بإقامة المعارض بالمحافظة لترويج منتجات الشباب فى جميع محافظات الجمهورية بأسعار مناسبة، وفى متناول الجميع، ويستمر المعرض لمدة شهر، ويتنافس أكثر من 28 من العارضين بدمياط على بيع الآثاث مشيرا إلى أن إقامة المعرض هى بداية التوأمة بين المحافظتين لخلق روح من المنافسة لتحسين المنتج.

وأضاف أن تلك المعارض تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بهدف المساعدة على تسويق تلك المنتجات، وتسعى المحافظة خلال الفترة القادمة إلى تنظيم عدد من المعارض تحت شعار "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم على أن تكون الأسعار فى متناول الجميع.

من جانبه، قال أحمد الرشيدى منسق معرض "صنع فى دمياط " إن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات هى المشرفة على المعرض فى سوهاج، وتعمل الهيئة جاهدة لإظهار المنتج المصرى، وتوصيله للمستهلك بأقل سعر، وذلك من خلال إقامة معارض للمنتجات الوطنية بعدد من المحافظات .

وأضاف الرشيدى، أن معرض صنع فى دمياط وصناعة الآثاث الدمياطى من الصناعات المصرية، التى لها قدرة تنافسية عالية سواء فى السوق المحلى أو الخارجى، ونعمل جاهدين على إظهار تلك الإمكانيات والعمل على تنميتها وتطويرها والمساعدة فى التسويق والمساعدة فى القضاء على الركود فى الأسواق وذلك بتوجيهات محمد محمود سامى رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، والعمل على تنشيط السوق من خلال إقامة هذه المعارض وكذلك تشجيع المنتج الوطنى.

فيما قال وائل سليم أحد العارضين بالمعرض، إن الأسعار لا تقبل المنافسة فهى بسعر المصنع، وتدعمها الدولة عن طريق الشحن والعرض.

وأوضح عبد النور عبد الله أحد العارضين، أن الخامات المصنوع منها الآثاث الدمياطى تتمتع بالجودة العالية، بالإضافة إلى التشطيب النهائى وهو الأفضل فى مصر، وأضاف عماد الدالى أحد العارضين أن الموديلات بالمعرض متميزة فهناك غرف نوم للشباب، كما توجد تشكيلة كبيرة من الأنتريهات والصالونات وغرف النوم والسفرة.

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