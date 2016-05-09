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بعثة البنك الدولى تتفقد مشروعات الصرف الصحى المنفذة بقرى سوهاج

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بعثة البنك الدولى تتفقد مشروعات الصرف الصحى المنفذة بقرى سوهاج بعثة البنك الدولى تتفقد مشروعات الصرف الصحى المنفذة بقرى سوهاج

9 مايو 2016 | 5:33 مساءً

صورة أرشيفية لشركة مياه

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بعثة البنك الدولى،والتى تضم برنارد دى رو، وهبة يكن أحمد، ومحمد فاروق قنديل، وذلك لمتابعة مشروعات البنك الدولى التى تنفذ فى سوهاج، ومن جانبه أشار ناجح ابراهيم رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب الى عقد اجتماع موسع لاستعراض المشروعات التى يتم تنفيذها فى سوهاج خلال ثلاث مراحل.

و تضم المرحلة الاولى مشروعات الصرف الصحى بمركز جرجا فى قرى كويز ومقلد والمحاسنة والقرعان وبيت داوود، كما تضم المرحلة الثانية مشروعات صرف صحى فى قرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمركز سوهاج، وقرى أم دومة والحلاقي بمركز طما، وقرى السمطا والحلافي والغنيمية بمركز البلينا، وتفقد الوفد مشروع الصرف الصحى بنجع كويز ونجع مقلد بمركز جرجا لمتابعة اعمال المشروعات الجارى تنفيذها.

2016-05-09

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