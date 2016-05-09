محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال

افتتح اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، والدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال لمستقبل شباب مصر بجامعة المنيا، والذي ينظمه المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، كما افتتحا المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يضم عدد من ابتكارات الطلاب.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور يحي مراد، رئيس مجلس إدارة التميز العلمي والتكنولوجيا بوزارة الإنتاج الحربي، والدكتور احمد سعيد طلبه، المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ المشروعات بوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور الشاذلي عبدالله رئيس المركز مقرر المؤتمر.

من جهته، أكد المحافظ إنتهاء عصر التعليم التقليدي الذي يقوم على الحفظ والتلقين وحل محله التعليم الحر الذي يقوم على الفهم والتنافس والتميز، مع ضرورة ربط التعليم بسوق العمل حاليًا من خلال العمل على إعداد حصر لما يتطلبه سوق العمل وتعزيزه ودعمه داخل الجامعات المصرية، موضحًا أن مصر بها إمكانيات كبيرة، تتمثل في شبابها الذي يبدع ويبتكر عندما تتوفر له البيئة الصحيحة وهذا دور الجامعات والمدارس .

وقال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي، إنه تم وضع حجر أساس الحاضنات التكنولوجية بمدينة برج العربية على مساحة 135 فدان لتحتوي 60 شركة بتحالف كوري مصري لتخدم أودية العلوم والتكنولوجية، كما تم وضع عدد من القوانين المنظمة للعلوم والتكنولوجيا تتعلق بتيسير بعض الإجراءات الجمركية وتبسيط آليات البحث العلمي.