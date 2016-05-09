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«قناة السويس» تمنح تخفضيات للسفن لمدى 90 يومًا

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«قناة السويس» تمنح تخفضيات للسفن لمدى 90 يومًا «قناة السويس» تمنح تخفضيات للسفن لمدى 90 يومًا

هيئة قناة السويس – أرشيفية

 

قررت هيئة قناة السويس، منح تخفيضات بنسبة %30 من رسوم مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه العابرة إلى موانىء جنوب شرق آسيا ميناء بورت كيلانج والموانئ الواقعة شرقه، وفقًا لنص منشور أصدرته الهيئة.

وأوضح البيان الصادر اليوم عن هيئه قناة السويس أن تلك التخفيضات بدأت في 7 مارس الماضي وتستمر لمدة 90 يومًا، تنتهى في 5 يونيو المقبل، قابلة للتجديد.

كما تم وضع 4 اشتراطات لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس للاستفادة من تلك التخفيضات، وهي أن تتقدم الشركة التي ترغب في الاستفادة من المنشور بطلب قبل الإبحار عن طريق التوكيل الملاحي، طبقًا للنموذج المرفق وشددت الهيئة على عدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين المنطقتين عالية ويقدم مشغل والسفينة إقرار بذلك.

إلى جانب تقديم شهادة من آخر ميناء قيام، وتاريخ وشهادة من أول ميناء وصول، في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ العبور ويتوجب على المستفيدين أيضًا، تقديم تعهد من توكيل السفينة بسداد قيمة التخفيض، في حالة توقف السفينة في أي ميناء غير محدد بالمنشور أو عدم تقديم المستندات في المدة المحددة.

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