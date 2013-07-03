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أحمد السقا وابنه يتظاهران ضد مرسى

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أحمد السقا وابنه يتظاهران ضد مرسى أحمد السقا وابنه يتظاهران ضد مرسى

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 0 دقيقة

فى هدوء شديد وبعيداً عن أقلام الإعلاميين وكاميرات المصورين، شارك الفنان أحمد السقا فى مظاهرات خلع مرسى منذ يوم الجمعة 28 يونيو وحتى الآن، وأصر على أن يشارك المتظاهرين بميدان التحرير، رغم الحالة الصحية السيئة التى يعانيها بسبب إجرائه جراحة بركبته، وقد اصطحب «السقا» ابنه الأكبر ياسين ورفض اصطحاب ابنيه الصغيرين حمزة ونادية اللذين اصطحبتهما والدتهما مها الصغير، للمشاركة فى أقرب مظاهرات للمنزل، وتسربت صورة لـ«حمزة السقا» وهو يتظاهر ضد «مرسى» ليكون أصغر ثائر يطالب برحيل النظام

وكتب السقا قصيدة صغيرة تعبر عن رأيه فى التغيير قائلاً:

«ميم.. صاد.. ره، آه لو أغمّض عينى وأفتّح، ألقى فى واحد راح، وألقى فى واحد جه، ميم.. صاد.. ره»

وعلى جانب آخر، ينتظر السقا انتهاء المظاهرات وهدوء الأوضاع ليبدأ فى التحضير مع المخرج شريف عرفة والسيناريست محمد دياب للجزء الثانى من فيلم «الجزيرة» الذى تشارك به هند صبرى أيضاً، وقد تقرر بدء تصوير الفيلم بالصعيد بعد عيد الفطر حتى يكون «السقا» قد تماثل للشفاء تماماً تجنباً لتعرضه لأى مضاعفات عند أدائه مشاهد الأكشن الرئيسية بالفيلم.

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