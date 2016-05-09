5 وسائل طبيعية لتعزيز صحة الكلى دون الحاجة للأدوية

الكلى من الأعضاء الحيوية والهامة جدا بجسم الإنسان، حيث تؤدى وظيفتين حيويتين، وهما تنظيم السوائل بالجسم والتخلص من الفضلات السامة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الوسائل الطبيعية التى تساهم فى تعزيز صحة الكلى دون الحاجة للأدوية، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "livestrong"، وتشمل: وسائل طبيعية لتعزيز صحة الكلى

1. التخلص من الوزن الزائد، حيث تساهم السمنة فى رفع خطر الإصابة بأمراض الكلى نظرا لأنها ترفع ضغط الدم وتزيد فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، المعروف بتأثيره السلبى على صحة الكلى، وذلك حسبما تؤكد المؤسسة الوطنية للكلى، لذا ينصح بالمشى واتباع حمية غذائية صحية.

2. ابتعد تماما عن تناول الخمور والمشروبات الكحولية لأنها تدمر الكلى وتحد من قدرتها على التخلص من الفضلات الضارة.

3. استخدم منظفات الكلى الطبيعية، كى تعزز صحتها وتمنع تكوين الحصوات، ويمكن تحضير بعض المشروبات الطبيعية المفيدة للكلى مثل: عصير التفاح وإضافة 20 نقطة من زهرة الكوبية لكل 250 مل من العصير، وتناول هذا المشروب 4 مرات فى اليوم، والاستمرار على ذلك لمدة 3 أسابيع، ويمكن أيضا تناول خليط من البقدونس وإضافة قطرات من مشروب المارشيملو أو الزنجبيل لتنظيف الكلى، وكما ينصح 3 لترات من المياه يوميا لتعزيز صحة الكلى.

4. اتبع حمية غذائية قليلة الفسفور وخاصةً إذا كنت تعانى من اضطراب مرضى بالكلى، ولذا يجب الحد من الأطعمة الغنية بالفوسفور، وهى الأكلات البروتينية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبقوليات.

5. تجنب استخدام الأدوية المسكنة التقليدية مع عقار الباراسيتامول "الأسيتامينوفين" لأن التأثيرات الضارة على الكلى سوف تتضاعف، وإذا كنت تتناول الأسبرين بشكل يومى فيجب أن تستشير طبيبك الخاص للتأكد من عدم وجود أى مخاطر صحية محتملة.

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