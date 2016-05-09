السيطرة على حريق العتبة وفتح المحال المغلقة بعد 18ساعة من اشتعال النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق العتبة الهائل بعقارات الرويعي، بعد 18 ساعة، والتى التهمت عشرات المحال و المخازن بـ 4 عقارات، و يقوم رجال الإطفاء بفتح المحال المغلقة، للتأكيد على عدم وجود أى نيران بمحيط حريق العقارات.

ويقوم رجال الدفاع المدنى بعمليات تبريد للحريق تحسباً لاشتعاله مرة أخرى.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاً من غرفة النجدة، باشتعال النيران فى فندق بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير و مدير الإدارة، بالانتقال إلى موقع الحريق وبصحبتهم سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.

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