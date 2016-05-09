التحري في إلقاء مواطن من الطابق الرابع.. ووالده:«الخلاف كان على 15 ألف جنيه»

أمر المستشار حسام نصار، مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أحمد ناجي، اليوم الإثنين، تحريات رجال المباحث حول مقتل شخص بعد احتجازه داخل شقه بمنطقة بولاق الدكرور، وتحديد هويتهم.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار متهمين اثنين بعد تورطهما في قتل المجني عليه.

وأدلى والد المجني عليه، في أقواله امام النيابة إنه تلقى اتصال هاتفي من 4 أشخاص يعرفهم شخصيًا، ويتهموه بأنه سرق منهم مبلغ 15 ألف جنيه، وأنهم خطفوا ابنه واحتجزوه لهذا السبب، وأكدوا أنه لن يسترده إلا بدفع المبلغ المالي.

وتبين من مناظرة الجثة عن خلوها من أية آثار للإعتداء، إلا من وجود عدة كدمات وسحجات من أثر السقطة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للجثة، لبيان سبب الوفاة.