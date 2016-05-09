أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

زوري "شاطئ الماس" في "أيسلندا"

Google+ Print

الإثنين 09-05-2016 18:35

إذا تسنّت لك فرصة السياحة في "أيسلندا"، لا تفوتي فرصة زيارة "شاطئ الماس" Ice Diamond Beach. المكان، يبدو للوهلة الأولى مغطى بالأحجار الكريمة المتوهجة، إلا أنها في الواقع قطع من الثلج. فقد حوّل غروب مذهل السماء للون برتقالي داكن، وجعل الضوء المتلاشي الثلج على الرمال يلمع بلون أزرق، وغسلت موجات بيض من المحيط الأطلسي الحصى والثلج على الشاطئ الواقع في جنوب شرق أيسلندا. علماً أن مصدر الثلج قطع كبيرة من الجبل الجليدي هناك، وشكلت جبالاً جليدية عائمة، تكسرت منها قطع أخرى بدورها وأوصلها نهر من البحيرة إلى المحيط الأطلسي.
تبدو المنطقة أشبه بالحكايا الخيالية، مغطاة بالماس يلمع عندما يعكس ضوء الشمس عليها.
في الواقع، إن هذه القطع تأتي من جبال جليدية كبيرة تطفو في البحيرة الجليدية "جوكولسارلون"، على مدخل "فاتناجوكول"، الرأس الجليدي الأكبر في "أيسلندا"، ويوصلها النهر لساحل المحيط الأطلسي.
إن مزيج الإضاءة الخافتة للشمس والسطح العاكس للكتل الجليدية والسماء النقية تشكّل عادة تناقضاً كبيراً بين الجليد والخلفية المحيطة به، جاعلة الشاطئ الذي يبدو كأنه مغطى بالماس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي