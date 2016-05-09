مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم ينظم مؤتمراً عن السمنة

أعلن مستشفى د. سليمان الحبيب عن تنظيم مؤتمراً متخصصاً عن السمنة تحت عنوان HMG Obesity Conference HOS، خلال الفترة 25 – 26 مايو، حيث تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 16 ساعة تعليم طبي، في إطار البرامج التعليمية والتدريبية التي يحرص المستشفى على تنظيمها بشكل دوري للارتقاء بالمهارات العلمية والمهنية للكوادر الطبية بالمنطقة.

وأكد د. عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً لجهود المجموعة في تعزيز القدرات المهنية والعلمية لدى كافة الكوادر الصحية في مختلف التخصصات. وأضاف أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم ينظم مؤتمرات وندوات متخصصة يحاول من خلالها أن تغطي كافة التخصصات الطبية، انطلاقاً من رؤيتنا في تقديم سبل الدعم اللازمة للكوادر الطبية والممارسين الصحيين العاملين في مستشفيات المنطقة.

وأشار د. الحربش إلى أن مثل تلك الأنشطة التعليمية تؤكد دور القطاع الخاص في الاضطلاع بمسؤولياته لدعم منظومة الخدمات الصحية، إذ إن تنظيم مثل تلك البرامج التدريبية يسهم بشكل كبير في الارتقاء بواقع الرعاية الصحية بكافة المرافق الطبية بالقصيم، لاسيما في ظل تزايد معدلات الإصابة بأمراض السمنة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للمؤتمر قطعت شوطاً كبيراً فيما يتصل بالبرنامج العلمي والمتحدثين والموضوعات التي سيتناولها هذا الملتقى، حيث يتم حالياً وضع اللمسات النهائية على البرنامج العلمي، الذي يطمح القائمون على المؤتمر أن يلبي تطلعات المشاركين وأن يمثل إضافة حقيقية لهم. وشدد د. الحربش على أن مجموعة د. سليمان الحبيب تولي التعليم الطبي المستمر اهتماماً بالغاً، حيث نظمت أكثر من 2500 مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل بواقع أكثر من 5000 ساعة تعليم معتمدة، حاضر فيها 3000 متحدث دولي ومحلي، واستفاد من تلك الأنشطة أكثر من 100 ألف من العاملين في المجال الصحي بكافة التخصصات الطبية المختلفة.

يشار إلى أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم بات واحداً من أهم المنشآت الطبية التي تسهم في إثراء عملية التعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية بالمنطقة من خلال مثل تلك المؤتمرات والندوات.