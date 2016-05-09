بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد توسعات شركة استثمارية لتصدير الحاصلات الزراعية

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على دور الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية بنطاق المحافظة فى إمداد السوق المحلى باحتياجاته من المنتجات الزراعية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير العملات الصعبة، من تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دورها فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة ومشاركاتها المجتمعية فى دعم وتنمية المجتمع المحلى والبيئة المحيطة بها.

جاء ذلك خلال زيارته لإحدى الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية بمنطقة النوبارية، بمرافقة المهندسة نادية عبده نائب المحافظ وأحمد الأعرج ـ رئيس مدينة أبو المطامير، حيث تفقد محافظ البحيرة أعمال التوسعات والتطوير لمحطة تعبئة الموالح بالشركة ليصل إنتاجها إلى 600 طن فى اليوم من الموالح التى يتم تصديرها لأكثر من 25 دولة بالعالم.

وقد أشاد محافظ البحيرة بمستوى ونوعية إنتاج مزارع الشركة من المنتجات الزراعية وتطبيقها لأحدث التقنيات والأبحاث الحقلية والإرشاد الزراعى لإنتقاء الاصناف الجديدة والجيدة ذات الجودة العالية القادرة على غزو الأسواق الأجنبية ووجه بتذليل كافة المعوقات أمام الإستثمار الجاد للنهوض بالحركة الإستثمارية بنطاق المحافظة .

يذكر أن مزارع الشركة تبلغ 10 آلاف فدان تتنوع زراعاتها من الموالح والفاكهة والخضروات وتستوعب عمالة 1200 عامل ثابت ومؤمن عليه بالإضافة إلى 3700 فرصة عمل يومية من عمال المقاولات ويبلغ رأس المال المستثمر بالشركة 870 مليون جنيه وللشركة جهود مجتمعية متنوعة فى مجال التعليم والصحة والمساهمة فى مشروعات الطرق والرصف بالمنطقة المحيطة بها.



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