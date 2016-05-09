منتدى الإعلام العربي يتبرع بـ 170 درهماً لكل100 متر تقطعها في الممشى

كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي ان المنتدى سيتبرع بــمبلغ قدره 170 درهماً عن كل 100 متر يسيره المشاركون والضيوف في "الممشى الإعلامي" للمنتدى.

وسيتم احتساب الامتار باستخدام "سوار ذكي" يُمكِّن مستخدميه من متابعة طول المسافة التي يقطعونها سيراً عبر تكنولوجية ذكية، في حين سيتم إظهار عدد مرات التبرع بصورة مباشرة على شاشات موزعة على جنبات الممشى.

وأوضحت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أن بإمكان كل من يود المشاركة في مبادرة "نمشي لخدمة الإنسانية" الحصول على "السوار الذكي" وكافة تفاصيل المتعلقة بالمبادرة من مقر المنتدى في مركز دبي التجاري العالمي عبر ركن خصص لتقديم كافة أنواع الدعم للمشاركين والضيوف الراغبين بترك أثر إنساني في المجتمع من خلال مشاركتهم في فعاليات المنتدى. مع العلم أن المنتدى سيتكفّل بقيمة جميع التبرعات عن المشاركين وفق إجمالي عدد الامتار التي سيقطعونها سيراً في نطاق "الممشى الإعلامي".