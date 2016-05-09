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الأهلي يوافق على غياب رمضان عن ودية روما

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الأهلي يوافق على غياب رمضان عن ودية روما الأهلي يوافق على غياب رمضان عن ودية روما

قرر النادي الأهلي الموافقة على انضمامه نجمه رمضان صبحي إلى منتخب للشباب، ليغيب عن مواجهة روما الودية المقرر لها يوم 20 مايو الجاري في الإمارات.

وأبلغ الأهلي اتحاد الكرة بالموافقة على انضمام لاعبيه رمضان صبحي وأحمد حمدي لمنتخب الشباب اليوم الاثنين.

ويلعب الأهلي ضد روما وديا على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين يوم 20 مايو.

فيما يلعب منتخب مصر للشباب ضد أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم 21 مايو ويطالب بضم رمضان وأحمد حمدي لاعبي الفريق الأحمر.

وحاول الأهلي إقناع اتحاد الكرة بالموافقة على ترك رمضان لخوض ودية روما، قبل أن تنتهي الأزمة في النهاية بانضمام اللاعب للمنتخب.

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