عمر جابر يصل إلى سويسرا.. تعرف على موعد إعلان بازل الصفقة رسميا

وصل لاعب الزمالك عمر جابر إلى سويسرا اليوم الاثنين، تمهيدا لخضوعه للكشف الطبي لنادي بازل السويسري.

وصار انتقال جابر إلى النادي السويسري قيد الإعلان الرسمي وتخطيه الكشف الطبي.

وتوجه جابر فوز وصوله إلى بازل للمستشفى، رفقة وكيل أعماله يحيى علي، من أجل الخضوع للكشف الطبي.

وكان الزمالك قد وافق على عرض النادي السويسري مقابل مليون و650 ألف يورو، بجانب 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

وسيتم إعلان الصفقة بشكل رسمي بمجرد تخطي جابر للكشف الطبي.

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