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الأهلي يوضح لـ في الجول أسباب التراجع عن التمسك برمضان في ودية روما

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الأهلي يوضح لـ في الجول أسباب التراجع عن التمسك برمضان في ودية روما الأهلي يوضح لـ في الجول أسباب التراجع عن التمسك برمضان في ودية روما

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن أسباب موافقة النادي الأحمر على انضمام رمضان صبحي لمنتخب للشباب في مواجهة أوغندا، في نفس موعد مواجهة روما الودية.

وأبلغ الأهلي اتحاد الكرة بالموافقة على انضمام لاعبيه رمضان صبحي وأحمد حمدي لمنتخب الشباب اليوم الاثنين. ( اقرأ التفاصيل )

وجاءت الموافقة بعدما كشف أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة عن وجود محاولات من النادي الأحمر لإقناعهم بترك رمضان بسبب ودية روما المقرر لها يوم 20 مايو على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات. ( اقرأ التصريحات )

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "أولا، الأهلي لا يستطيع أن يمنع لاعبا من الانضمام لمنتخب مصر، ولكن ما حدث هو أن منتخب الشباب طلب ضم رمضان من يوم 15 مايو".

وتابع "نلعب مباراة مهمة ضد الإنتاج الحربي يوم 17 مايو، وليس من المنطقي أن ينضم لاعبا أساسيا للمنتخب في وقت مباراة للنادي".

وأكد عبد الحفيظ على أن الأهلي لم يشعر بالقلق من التقارير التي زعمت إمكانية معاقبة النادي ورمضان في حال عدم انضمام اللاعب للمنتخب، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح "لوائح الاتحاد الدولي تنص على استدعاء اللاعبين قبل المباراة بثلاثة أيام وليس 10 أيام".

وأتم "الأهلي يريد الحفاظ على رمضان حتى لا يتعرض للإجهاد ووقتها لن يستطيع فريقه أو منتخب مصر الاستفادة منه".

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