عمرو دياب يحيى الذكرى الثانية لرحيل الشاعر مجدى النجار

أحيا الفنان عمرو دياب اليوم الذكرى الثانية لرحيل صديقه ورفيق مشوارة الشاعر مجدى النجار،الذى رحل يوم 9مايو.

عمرو نشر صورته مع الشاعر الراحل عبر صفحاته بمواقع فيس بوك وتويتر،وكتب الذكري الثانية لوفاة صديقي الشاعر الكبير ‫‏مجدي النجار، رحمه الله واسكنه فسيح جناته”

وبدأ مجدي النجار تعاونه مع دياب منذ عام 1986 من خلال ألبوم “هلا هلا” الذي ضم أربع أغاني من كلمات النجار وهي، “راحل”، و”يصعب علينا”، و”هلا هلا”، و”مية مية”.

واستمر التعاون بينهما في ألبوم “خالصين” عام 1987، والذي تعاونا به في أغاني “عيني منك”، “أومال إيه”، “زيتوني”.،أما ألبوم “ميال” الذي طرحه عمرو دياب عام 1988، فكانت أغنيته الرئيسية من كلمات مجدي النجار، بالإضافة إلى أغاني “مين غيرك”، “توبة”، “كلميني”.،وفي العام التالي طرح عمرو دياب ألبوم “شوقنا” الذي يضم ثلاث أغاني لمجدي النجار من أصل ثمانية وهي، “حبينا”، “ليه”، “ليلى”.،وفي عام 1990 تعاون الثنائي من خلال ألبوم “ما تخافيش” في ست أغنيات من أصل ثمانية، حيث ضم الألبوم للنجار أغنيات، “ما تخافيش”، “ونندم”، “راح أقولك إيه”، “الله يخليكي”، “أجمل ما فيكي”، و”حبيتها

وشهد عام 1991 تعاون النجار مع دياب في أغنيات “حبيبي”، “إلا معاك”، “اخترتك”، والتي ضمها دياب إلى ألبومه “حبيبي”.،كما اختار عمرو دياب أربعة أغاني لمجدي النجار في ألبومه “أيامنا” عام 1992 وهي، “الماضي”، “أيامنا”، “عرفتي مين حبك”، و”لما كان”،وشهد ألبوم “ذكريات” لعام 1993 تعاون عمرو دياب مع النجار في أغنيات “ذكريات”، “يا عمرنا”، “افريقيا” و”ميال”.،ولم ينته عام 1993 دون تعاون الثنائي مرة أخرى في ألبوم “يا عمرنا” والذي ضم العديد من أغاني مجدي النجار منها، “يا عمرنا”، “ضحكت عيون حبيبي”، “بحلم”، و”ماشي”.

أما عام 1994 فتعاون دياب مع النجار في ألبوم “ويلوموني” في أغنيتين وهما “عنواني”، “ما لهاش حل”.،وكعادة دياب في الاعتماد على مجدي النجار في معظم ألبوماته، عاد الثنائي في عام 1995 بألبوم “راجعين” الذي ضم ثلاث أغاني للنجار وهي “ميتحكيش”، “صدقتني”، “بلاش تكلمها”.

وكان للنجار نصيب من ألبوم “نور العين” الذي طرحه دياب عام 1996، حيث ضم ثلاث أغنيات من أغانيه وهي، “مش هأضعف”، “من أول مرة”، و”يومنهم”.

أما ألبوم “عودوني” عام 1998، فشهد ضم عمرو دياب لأغنية واحدة فقط من كلمات مجدي النجار وهي “ليالي العمر”.،وبالمثل شهد ألبوم “قمرين” عام 1999 ضم أغنية واحدة فقط من تأليف مجدي النجار، ألا وهي أغنية “قلبي”، التي قدمها دياب مع الشاب خالد.

وبعد انقطاع خمس سنوات، عاد عمرو دياب للاعتماد على مجدي النجار في ألبومه “ليلي نهاري” عام 2004، والذي تعاونا خلاله في أغنية “إلا هي”.،وبعدها بثلاث سنوات، عاد عمرو دياب للتعاون مع مجدي النجار عام 2007 في ألبوم “الليلة دي”، والذي تعاونا خلاله في أغنيات، “طول ما أنا شايفك”، “حكايات”، “انت غالي”.،وفي عام 2009، اختار عمرو دياب أغنية “الله على حبك انت” لمجدي النجار، لكي يضمها في ألبومه “وياه”، كما تعاون معه في ألبوم القصير “أصلها بتفرق” الذي طرحه دياب عام 2010.

وشهد ألبوم “بناديك تعالى” عام 2011، تعاون الثنائي في أغنيات “هي حياتي”، “أغلى من عمري”، و”تجربة وعدت”.،وكان آخر تعاون بينهما كان في ألبوم عمرو دياب الأخير “الليلة” الذي طرح في أغسطس 2013، واختار دياب أغنيتين من أغانى مجدي النجار وهي “سبت فراغ كتير”، و”عدت الأيام”.