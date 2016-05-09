أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. إسعاد يونس تسكتشف أفريقيا في «صاحبة السعادة»

Google+ Print
جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

 

تقدم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس حلقة غير تقليدية من برنامج “صاحبة السعادة” تحمل عنوان “أفريكانو”، تستضيف خلالها مجموعة من الأفارقة المتواجدين في من تشاد، نيجيريا، السودان، جنوب السودان، موريتانيا وأوغندا.

تستكشف من خلال الحلقة طبيعة الدول الأفريقية التي تتمتع بتقدم هائل لا يعلم عنه المصريين الكثير، وتتناقش معاهم في العديد من طبيعة بلدانهم في العديد من المجالات المختلفة.

في البداية تتحدث إسعاد يونس معهم عن الإعلام في تلك الدول، والفرق بينه وبين الإعلام فى مصر، وتفهم من خلالهم الخطوط الحمراء للإعلام في تلك الدول، كما تتحدث معهم عن القبائل الأفريقية، وعن طبيعة حياة تلك القبائل، وهل اختلفوا عن الماضي وتأثروا بالتقدم العلمي أم لا.

وتتناقش كذلك معهم في عادات وتقاليد الجواز في تلك الدول، والعادات المتبعة للزواج هناك، وطبيعة الأفراح والاحتفال هناك.

كما يدور الحديث عن الأزياء الأفريقية الزاهية، حيث سيتحدث الضيوف عن سر هذه الأزياء وألوانها الجاذبة للعين، وكذلك ستتناول الحلقة الحديث عن الأساطير الأفريقية فى تلك الدول، ومدى اعتماد سكان هذه الدول على السحر.

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

جانب من حلقة إسعاد يونس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر