غدًا.. إسعاد يونس تسكتشف أفريقيا في «صاحبة السعادة»

تقدم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس حلقة غير تقليدية من برنامج “صاحبة السعادة” تحمل عنوان “أفريكانو”، تستضيف خلالها مجموعة من الأفارقة المتواجدين في مصر من تشاد، نيجيريا، السودان، جنوب السودان، موريتانيا وأوغندا.

تستكشف من خلال الحلقة طبيعة الدول الأفريقية التي تتمتع بتقدم هائل لا يعلم عنه المصريين الكثير، وتتناقش معاهم في العديد من طبيعة بلدانهم في العديد من المجالات المختلفة.

في البداية تتحدث إسعاد يونس معهم عن الإعلام في تلك الدول، والفرق بينه وبين الإعلام فى مصر، وتفهم من خلالهم الخطوط الحمراء للإعلام في تلك الدول، كما تتحدث معهم عن القبائل الأفريقية، وعن طبيعة حياة تلك القبائل، وهل اختلفوا عن الماضي وتأثروا بالتقدم العلمي أم لا.

وتتناقش كذلك معهم في عادات وتقاليد الجواز في تلك الدول، والعادات المتبعة للزواج هناك، وطبيعة الأفراح والاحتفال هناك.

كما يدور الحديث عن الأزياء الأفريقية الزاهية، حيث سيتحدث الضيوف عن سر هذه الأزياء وألوانها الجاذبة للعين، وكذلك ستتناول الحلقة الحديث عن الأساطير الأفريقية فى تلك الدول، ومدى اعتماد سكان هذه الدول على السحر.