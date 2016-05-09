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النيابة تخلى سبيل ضابط الألف مسكن عقب موافقة السائق المصاب على التصالح

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النيابة تخلى سبيل ضابط الألف مسكن عقب موافقة السائق المصاب على التصالح النيابة تخلى سبيل ضابط الألف مسكن عقب موافقة السائق المصاب على التصالح
قرر المستشار محمد الجرف، مدير نيابة شرق القاهرة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل النقيب أحمد سمير نصار الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالشروع فى قتل سائق سيارة أجرة "ميكروباص"، وإصابته بطلق نارى بالفخذ فى منطقة النزهة.

واستندت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهم، على إقرار بالتصالح قد تقدم به المجنى عليه، رجب ربيع أحمد، 35 سنة، السائق، وتنازله عن القضية.

البداية كانت بنشوب مشادة كلامية بين الضابط والسائق، تطورت إلى مشاجرة بسبب إعاقة السائق للطريق، تدخل على إثرها مجموعة من السائقين لمناصرة زميلهم، حيث تعدوا على الضابط وإحداث إصابات به، ما دعاه إلى استخدام سلاحه وإطلاق العيار النارى.

من جانبهم أكد الأهالى، أنه تم نقل السائق إلى مستشفى النزهة لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الضابط، وتجمهر العشرات من الأهالى الذين قطعوا طريق جسر السويس اعتراضًا على ممارسات وزارة الداخلية بحق المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم، وتحرير المحضر اللازم، ونقل المصاب إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق، وأمر المستشار محمد الجرف، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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>فى قضية ضابط الألف مسكن المتهم بإصابة سائق بسلاحه الميرى.. محامى الضابط يطالب بعرضه موكله على الطب الشرعى والنيابة تستجيب.. والتقرير المبدئى للمتهم: كدمات فى العينين وجرح طولى بالعين
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مصر 365

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