أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع عامل نتيجة سقوطه داخل عجانة بمصنع جلاش فى القليوبية

Google+ Print
مصرع عامل نتيجة سقوطه داخل عجانة بمصنع جلاش فى القليوبية مصرع عامل نتيجة سقوطه داخل عجانة بمصنع جلاش فى القليوبية
لقى، اليوم الاثنين، عجان مصرعه داخل عجانة بمصنع جلاش فى القليوبية، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أنه تبلغ لمركز شبين القناطر، بوفاة أحد الأشخاص داخل العجانة الخاصة بمصنع جلاش زمزم بناحية الأحراز – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام "محمد رمضان"، 22 سنة، عجان بالمصنع ومقيم سمالوط المنيا، بعمل عجين الجلاش بالعجانة اختل توازنه وسقط بداخلها، مما أدى لوفاته إثر إصابته بكسور متعددة بالأطراف وجرح قطعى أسفل البطن، مما أدى إلى خروج جزء من الأمعاء وتمزق بالقولون وتهشم كامل بعظام الجمجمة.

بسؤال شاهد الواقعة "سليم محمد"، 35 سنة، عجان مقيم الأحراز – دائرة المركز، أيد ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى الوفاة.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ورد التقرير الطبى يفيد أن سبب الوفاة نتيجة إصابته المشار إليها، ونفى وجود شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5450 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016م، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.
>


>عامل يلقى بآخر فى ترعة الإسماعيلية فيلقى مصرعه غرقا بشبرا الخيمة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365