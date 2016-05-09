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ضبط راكب إيطالى حاول تهريب 53 ألف يورو إلى روما

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ضبط راكب إيطالى حاول تهريب 53 ألف يورو إلى روما ضبط راكب إيطالى حاول تهريب 53 ألف يورو إلى روما
تمكنت مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة راكب إيطالى من أصل مصرى حاول تهريب 53 ألف يورو إلى إيطاليا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى روما، اشتبه رجال الأمن فى راكب إيطالى من أصل مصرى وبتفتيشه عثر بحوزته على 53 ألف يورو، بما يخالف قانون البنك المركزي.

وعلى الفور أمر اللواء فهمى مجاهد، مدير أمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكب.


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