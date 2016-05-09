بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كليات جامعة طنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء هشام والى مدير إدارة المرور، واللواء علاء العاصى مساعد المدير خدمات تأمين مجمع كليات جامعة طنطا، ووجه بسرعة رفع كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة والسيارات المنتظرة والقمامة المتواجد بجوار أسوار الكليات.

كما تفقد القول الأمنى المتواجد أمام المجمع الشرطى بسبرباى لتأمين مجمع الكليات بسبرباى والوقوف على مدى استعداده لمواجهة أى ظرف طارئ، وشدد على التواجد الفاعل بالخدمة والخدمات السرية لتأمين الأعماق والمفارز والمناطق الحيوية، وقام مدير أمن الغربية بتوعية الضباط والقوات بالظروف الأمنية الراهنة وشدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على الكليات.

كما تفقد مدير أمن الغربية سير العمل لاستكمال إنشاء المجمع الشرطى الخدمى بسبرباى (قسم شرطة ثالث طنطا ـ إدارة الترحيلات- قسم المركبات- إدارة تأمين الطرق- عيادات الصحية للأفراد والعاملين المدنيين بالغربية) لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال التشطيبات بالأقسام والمكاتب المختلفة بالمبنى

>وشدد على تكثيف العمالة على جميع المنشآت المراد الانتهاء منها، كما وجه أيضا بسرعة الانتهاء من تسليمها فى وقت واحد حتى يمكن استخدام المكان لخدمة المواطنين وتسهيلا لمراعاة الظروف والاهتمام بالخدمة التى يتم تقديمها للمواطنين.

كما تفقد سير العمل بإدارة المرور الجديدة وتقابل مع المواطنين واستمع لشكواهم ووجه بسرعة العمل على حلها، وشدد على حسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان، وأصدر تعليمات مشددة للضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر في التعامل مع المترددين وحسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وقدم المواطنون المتواجدون بإدارة المرور التعازى لمدير أمن الغربية فى شهداء وزارة الداخلية، وأكدوا على تضامنهم الكامل مع جهاز الشرطة والقوات المسلحة ضد الإرهاب

- مدير أمن الغربية يتابع بيان عملى لترحيل مساجين واقتحام وكر لتشكيل عصابى