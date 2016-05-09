«قضايا المرأة» تدرب بعض قيادات المجتمع على مهارات الاتصال والتطوع في الغردقة

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تدريب لمجموعة من قيادات المجتمع الفاعلين بالإضافة إلى مجموعة من رجال الدين من محافظات القاهرة وكفر الشيخ و الفيوم، لمدة ثلاث أيام بمدينة الغردقة.

وتناول التدريب مجموعة من المحاور مثل مهارات الاتصال، وأهمية فكرة التطوع بالعمل العام والاجتماعي، وكذلك توسيع فكرة التعامل مع قضية الاتجار بالنساء من خلال توضيح آليات وطرق التعامل مع الحالات وضحايا تلك الظاهرة من الأفراد الذين يقابلونهم بالمجتمع.

وكذلك رصد للمشاكل المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلى بناء تواصل مع المتدربين ليكونوا حلقة اتصال جماهيري بين مكاتب المساندة والمواطنين للمساهمة في تقديم التوعية للجمهور بشكل أسرع من خلال تحديد الفئات المستهدفة بدقة.

قالت “نورا محمد” مسئول برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بالمؤسسة، أن المرحلة القادمة من التدريب ستتناول مفاهيم الاتجار بالنساء وكيفية مواجهته وصوره وأشكاله المختلفة وإثارة الاجتماعية والنفسية على المجتمع بأسره، وذلك ضمن حملة المؤسسة لمناهضة الاتجار بالنساء.