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احذر.. 6 مخاطر لتناول الحلوى أبرزها السمنة وأمراض القلب

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احذر.. 6 مخاطر لتناول الحلوى أبرزها السمنة وأمراض القلب احذر.. 6 مخاطر لتناول الحلوى أبرزها السمنة وأمراض القلب
السكريات موجودة فى أغلب الأكلات التى نتناولها سواء كان موجود بالفطرة فى الفواكه أو الخضروات أو نقوم بإضافته إلى الطعام مثل الحلويات، المخبوزات، ولذلك توجد الكثير من التساؤلات عن تأثير السكر على الجسم وما الكميات المسموح بها حتى نكون بأمان من الأمراض وهل يمكن الحصول على بديل أكثر أماناً؟

كثير من الأطباء أكدوا أن جسم الإنسان يحصل على السكريات بشكل طبيعى من خلال الطعام الذى يتناول الموجود فى النشويات والفواكه وهى التى تمد الإنسان بالطاقة من خلال تعزيز الجسم بالسعرات الحرارية، أما المضاف فيكون موجودا بوفرة فى الحلويات، الكيك، المشروبات الغازية، العصائر وأيضاً توجد فى البسكويت، المخبوزات، الكاتشب وحبوب الإفطار (الكورن فليكس) وبالطبع يتضمن السكر فى كوب الشاى أو القهوة اليومى، والتى لا يكون الجسم فى حاجة إلى كميات السكر الزائدة، جاء ذلك فى تقرير نشر على موقع "بيت بدون سرطان" التابع لمؤسسة مستشفى 57357.

وحذر الأطباء من تناول الكثير من الحلويات ذات السعرات الحرارية لما لها مخاطر على جسم الإنسان منها: الوزن الزائد، الضغط، أمراض القلب، السكر، الزهايمر والسرطان.

وأكد الأطباء أنه من الأفضل للإنسان الحصول على احتياجات من السعرات الحرارية من الفواكه والخضار بدلا من بدائل السكر والحلويات.


>- خدعوك فقالوا.. تجنب تناول الحلوى يمنع الإصابة بمرض السكر ويتحكم فيه

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