عشان صحة طفلك بعد الولادة.. تعرفى على التطعيمات الهامة أثناء الحمل

يزداد خوف الأم الحامل على طفلها بمجرد العلم بوجود فيروس يمكن أن ينتقل إليه بالطرق المختلفة، ويظل الخوف رفيقا لها حتى يخرج الجنين من الرحم وتطمئن عليه.

ولمحاولة لتجنب تلك المخاطر على الأم والجنين وحماية صحته، كشف الدكتور عمرو أبو اليزيد أخصائى النساء والتوليد والعقم بمستشفيات الشرطة وعضو المؤسسة المصرية لطب الجنين وعضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، أن هناك عملية تتم أثناء فترة الحمل يطلق عليها اسم "تحصين" يقوم الجسم من خلالها بحماية نفسه من الأمراض حينما يتعرض الجسم للبكتيريا والفيروسات، حيث يقوم الجسم بتكوين أجسام مضادة لمقاومة البكتيريا والفيروسات وقت الإصابة أو عند التعرض لها مرة أخرى.

ويتابع، "ويعد المصل واللقاح وسائل آمنة لتحفيز مناعة الأم ووقايتها من الأمراض، وتقدم مناعة إضافية للطفل المولود تدوم من 6 أشهر إلى 12 شهرا، ومعظم اللقاحات والأمصال آمنة أثناء الحمل وفترة الرضاعة ما عدا اللقاحات الحية، وقبل الحمل يجب التأكد من حالة الأم وهل هى محصنة ضد الأمراض التى قد تشكل خطر عليها وعلى حملها والمولود أم لا.

ومن اللقاحات والأمصال التى يفضل أن تحصن بها الأم قبل وأثناء فترة الحمل، هى..

- الحصبة الألمانية..

- الالتهاب الكبدى الوبائىB..

- الأنفلونزا الموسمية..

- التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكى..

- تطعيمات أخرى..

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> الإصابة بها تؤدى إلى تشوهات بالجنين طوال فترة الحمل خاصة فى الشهور الأولى، مثل الصمم ومشاكل فى الإبصار، عيوب خلقيه بالقلب، التأخر العقلى، تشوه بالعظام، تضخم بالكبد والطحال.>ونظرا لخطورة هذه العدوى لابد من معرفه موقف التحصين تجاه الحصبة الألمانية فى بداية الحمل، لذا يفضل أخذ اللقاح الخاص بالحصبة الألمانية قبل الحمل على الأقل بأربعة أسابيع أو بعد الولادة، ولكن لا يتم إعطاؤه فى فترة الحمل.>وظيفة الأم ونظام حياتها والتاريخ الصحى لها ولعائلتها قد يحمل خطر التعرض لعدوى فيروس B، لذا ننصح بأخذ تطعيم فيروس B فى حاله عدم وجود تحصين مسبق منه قبل الحمل أو خلال فترة الحمل وذلك إذا توافرت لديك عوامل زيادة التعرض الإصابة بفيروس B، ومن المعروف أن حاملى هذا المرض عرضة لتليف الكبد وسرطانات الكبد.>لقاحات وأمصال الانفلونزا الموسمية آمنة فى الحمل وينصح للحوامل بتناوله فى موسم الشتاء وتغير المناخ والذى يزيد به فرص العدوى بالجهاز التنفسى، حيث تمنح هذه الأمصال مناعة أيضا للأجنة عن طريق الأم.>هو تطعيم ثلاثى قد نستعين به فى الحمل أو نستبدله بالتطعيم الثنائى الذى يشمل التيتانوس والديفتيريا، وهو يمنح مناعة للجنين أيضا ضد هذه الأمراض تستمر لمدة من 6 أشهر إلى سنة.>والتى قد نلجأ إليها أحيانا وخصوصا فى حالة السفر إلى بلاد وأماكن موبوءة مثل وجود عدوى لشلل الأطفال أو الدرن، ولابد من وجود برنامج خاص بتحصينات الحوامل ومتابعتهم وتقديم الخدمه المناسبة لهم لحمايتهم وحماية أطفالهم.

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