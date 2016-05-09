ضربة الشمس وكيفية مواجهتها فى ندوة علمية بجامعة أسيوط

أقامت كلية الطب بجامعة أسيوط، اليوم الاثنين، ندوة علمية بعنوان "ضربة الشمس: مواجهة التحدى" والتى نظمها قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة مها كامل غانم وكيل كلية الطب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور يوسف سويفى رئيس القسم، والدكتور أحمد حلمى أستاذ الجهاز الهضمى، ومقرر الندوة، إلى جانب حشد من الأساتذة والأطباء من مختلف الأقسام الطبية.

وقال الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والبحوث ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان كلية الطب تقوم بدور هام وحيوى فى توعية المواطنين بالمخاطر البيئية المختلفة التى تؤثر على حالتهم الصحية، ومنها ارتفاع درجات الحرارة، وخطورة ذلك على الإنسان العادى، خاصة فى ظل ما تتعرض له البلاد من موجات مناخية شديدة الحرارة، وكيفية تفادى التعرض للأزمات الصحية وضربات الشمس التى قد تؤدى إلى الوفاة.

وحذرت الدكتورة مها كامل وكيل كلية الطب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، من خطورة التعرض للشمس فى فصل الصيف، لما يترتب على ذلك من مخاطر عديدة أهمها ضربات الشمس القاتلة والإجهاد الحرارى والذي أودى بحياة الكثير من المواطنين فى العام السابق، كما نوهت إلى ضرورة عقد المزيد من ندوات التثقيف الصحى لتوعية المواطنين بكيفية تلافى ضربات الشمس، والوقاية من أمراض الصيف وتوضيح الطرق المثلى للتعامل مع المصابين بضربات الشمس.

وأوضح الدكتور يوسف سويفى رئيس الندوة أن الندوة تأتى فى إطار دور القسم الرائد فى النشاط العلمى وخدمة المرضى والمجتمع و توقعاً لازدياد حالات ضربات الشمس خلال الأيام القادمة، حيث تتناول خلال 6 محاضرات طرق الوقاية والعلاج والتشخيص لحالات الإجهاد الحرارى وذلك بالتنسيق بين الأقسام المعنية: قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، قسم طب الأطفال ، قسم طب الأمراض العصبية والنفسية، قسم التحاليل الطبية، وحدة أمراض الكلى وحدة العناية المركزية والتخدير وبحضور أكثر من 250 عضو هيئة تمريض وطبيب مشارك من تلك الأقسام المختلفة ، مضيفاً أنه تم إنشاء وحدة عزل حرارى بوحدة الحميات بالمستشفى الجامعي وتجهيزها بالمبردات الهوائية والكمامات ومبردات المياه، وتدريب الأطباء لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى، داعياً الأقسام المعنية لتوقيع بروتوكول تعاون لتحديد الطرق المثلى لاستقبال تلك الحالات، ومشيرا أن هناك خطة كاملة لإدارة المستشفيات تحت الموافقة عليها .

من جانبه أشار الدكتور أحمد حلمى أستاذ الجهاز الهضمى ومقرر الندو أن ضربة الشمس هي شكل من أشكال ارتفاع حرارة الجسم بشكل كبير، وتحدث نتيجة التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية أو من خلال ممارسة النشاط البدني في الجو الحار ، وتعتبر ضربة شمس عندما تصل درجة حرارة الجسم (40 مئوية) أو أكثر ، وتختلف شدة أعراض ضربة الشمس باختلاف شدة الإصابة ولكن تلك الأعراض فى مجملها تتمثل فى ارتفاع في درجة حرارة الجسم، واحمرار في الوجه ، وظهور الصداع وتقلصات عضلية والشعور بالدوران بالإضافة إلى تسارع فى النبض وصعوبة فى التنفس ، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد المصابين بها في رمضان هذا العام نظرًا للصيام تحت ارتفاع شديد لدرجات الحرارة مطالبأ بتضافر الجهود لمواجهة ذلك .

وقد أوصت الندوة بضرورة إتباع بعض الإرشادات الوقائية لتلافى التعرض لضربات الشمس والتى تضمنت الحرص على ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وتغطية الجسم بالكامل وارتداء القبعات والنظارات الشمسية واستخدام كريمات الوقاية من الشمس لحماية الجلد، علاوة على أهمية شرب كميات قليلة من المياه وذلك على فترات زمنية متقاربة ، كما حذرت الندوة من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بالإضافة إلى عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية ، إلى جانب تقليل تناول السكريات والكافيين ، كما شددت الندوة على ضرورة وضع المصابين بضربات الشمس فى أماكن باردة وجيدة التهوية .

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