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هنا نتوِّج الأجمل والأسوأ في حفل Bafta ليلة البارحة

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الإثنين 09-05-2016 12:53

أقيم ليلة البارحة حفل Bafta لنجوم التلفاز البريطانيين، وتألقت نجمات بريطانيا بأجمل الإطلالات والفساتين، لذلك قررنا أن نختار الأجمل والأسوأ في هذا الموضوع.
الأجمل:
علينا أن نعترف بأن اختيار الأجمل لن يكون بالسهولة المتوقعة فقد أُعجبنا بعدة إطلالات، منها إطلالة أماندا هولدن Amanda Holden الدرامية باللون السماوي، وإطلالة جيما تشان Gemma Chan العصرية الأنيقة، بالإضافة إلى إطلالة ميشيل كيغان Michelle Keegan بفستانها الأنيق من جيني بيكهام Jenny Peckham.
ولكن وجدنا أن الممثلة الشابة مايسي ويليامز Maisie Williams استحقت أن تكون الأجمل في هذا الحفل حيث كانت متألقة بفستان وردي براق مع حذاء كلاسيكي ناعم، وقد كانت إطلالتها مناسبة لعمرها ولهذا الحفل كذلك.

الأسوأ:
نعطي هذا اللقب بلا تردد إلى الممثلة الأمريكية آنا كيندريك Anna Kendrick التي لم تكتفِ باختيارها غير الموفق للفستان، وإنما أخطأت أيضاً في ارتداء حذاء أكبر من مقاس قدمها.
شاهدي معنا الأجمل والأسوأ في حفل Bafta ليلة البارحة وشاركينا برأيك.

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سيدتي