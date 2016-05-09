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سيرين عبد النور تلهمك إطلالات صيفية منعشة

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الإثنين 09-05-2016 15:01

نميل في فصل الصيف إلى ارتداء الفساتين الناعمة ذات القصّات الأنثوية والأقمشة المُرهفة والألوان الحيوية والمُشرقة، وبها تصبح إطلالاتنا أكثر أناقة وجاذبية، خصوصاً إذا عرفنا كيف نرتديها، وكيف ننسّقها مع الاكسسوارت، تماماً كما تفعل سيرين عبد النور في مختلف إطلالاتها في الفساتين الناعمة.

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وكما لاحظنا، فإنّ سيرين عبد النور تختار ـ في أغلب الأحيان ـ هذا النوع من الفساتين لمختلف المناسبات الصباحية والمسائية، وتفضّلها على البنطلون الجينز في الصباح، أو فستان السهرة في المساء، لا سيما في فصل الصيف، كما أنّها تنوّع كثيراً في اختياراتها من الفساتين الناعمة. فهي تختار ـ أحياناً ـ البنطلون بطول يصل حدّ الركبة، وأحياناً يكون قصيراً. أمّا بالنسبة إلى الألوان فتفضّلها سيرين عبد النور حيوية ومُشرقة مثل: الأصفر، والأزرق، والأخضر، والأحمر، والزهري، والأبيض، والبرتقالي وغير ذلك.
وتختار سيرين مع تلك الألوان اكسسوارت مميّزة وشنط يد، أو أحذية صندل أنيقة، أو مجوهرات ناعمة ذات تصاميم عصرية.
وإذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة مميزة وأنثوية بالفساتين الناعمة الصيفية، فبإمكانك أن تستوحي من أسلوب سيرين عبد النور ومن اختياراتها الرائعة منها، لتشرقي ولتتألّقي بأجمل حُلّة.

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سيدتي