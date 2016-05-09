"أوميغا" تقدم تصاميم ساعات مُبهرة للمرأة المتميزة!

من المعروف عن دار "أوميغا" Omega العريقة تقديمها لأجمل تصاميم ساعات اليد الفاخرة، والتي أصبحت عبر الزمن قطع اكسسوارت أساسية لا يستطيع النساء أو الرجال الاستغناء عنها، وفي كل موسم تقدم لنا الدار مجموعة تصاميم مميزة وعصرية تستعرض من خلالها براعتها الحرفية العالية. وهذا الموسم قامت دار "أوميغا" Omega بطرح تشكيلة ساعات "سيماستر أكوا تيرا" Seamaster Aqua Terra 150M الجديدة التي تقدم تصاميم متعددة للمرأة التي تهوى الرقي وتنتقي خياراتها بدقة.

دار شوبارد تبهرنا بتصاميم الساعات الفاخرة منذ 20 عام

تقدم التشكيلة علبة الساعة في تصميم أنيق وبقياس قطر 38.5 ملم و34 ملم، وتأتي الساعة بالقياس الكبير مصنوعة من الذهب الأحمر عيار 18 قيراط والستينلس ستيل، أما القياس الأصغر فيأتي مصنوعاً من ذهب سيدنا عيار 18 قيراط والذهب الأصفر والستينلس ستيل.

أما المينا فهو يتألف من أم اللآليء باللون الأبيض مما يمنحه مظهراً ناعماً بتأثير هادئ، كما تتوفر الساعة في درجات لونية خلابة مثل لون تاهيتي واللافندر والكورال، إلى جانب ذلك فإن كل ساعة في تشكيلة أكوا تيرا تقدم توليفة مختلفة للماسات النقية على المؤشرات.

كما يرصع الألماس قرص الساعة ليمنح التصميم المزيد من التألق والتوهج، ويكتمل المظهر الكلي للساعة مع السوارة المصنوعة من المعدن أو الجلد الأصلي.

وتقدم تشكيلة "أكواتيرا" Aqua Terra 150m النسائية الإبتكار في الحركة الميكانيكية مع آلية كواكسيال كاليبر 8500/8501 و8520/8521 التي تقدم أداءاً متفوقاً ودقة متناهية، وكلاهما يقدم مقاومة للمجال المغناطيسي الذي تصل قوته إلى 15,000 غاوس.

ساعات "سيماستر أكوا تيرا" Seamaster Aqua Terra 150M الجديدة من "أوميغا" Omega هي ساعات اليد المثالية لامرأة هذا العصر التي تهتم بأناقتها ولا تستغني عن عمليتها وطابعها الحيوي أبداً.