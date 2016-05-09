هذان اللونان هما الأكثر رواجاً هذا الصيف!

تعود الألوان المشرقة إلى منصات العروض مع كل موسم ربيع وصيف، فنشاهدها في الفساتين الناعمة والبدل الأنيقة، كما نجدها تتكرر في العديد من الإطلالات على السجادة الحمراء. ومن خلال متابعتنا عروض الصيف، وجدنا أنّ اللون البرتقالي و اللون الوردي هما أبرز الألوان في هذا الموسم.

حظر اللون الوردي في عروض عديدة لدور أزياء معروفة، منها: غوتشي Gucci و بيربري Burberry ، التي قدّمت مجموعة من الفساتين الصيفية الناعمة، بالإضافة إلى دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana و دايان فون فورستنبورغ Diane von Furstenberg ، التي قدّمت فساتين أنثوية مرحة ضمن عرض مجموعات ربيع و صيف 2016.

ولا يمكن أن ننسى مجموعة شانيل Chanel التي عرضت عدداً من البدل الأنيقة المصنوعة من قماش التويد، الذي يُعدّ بصمة في أزياء الدار.

أما اللون البرتقالي فقد كان خياراً للعديد من المصمّمين ليقدّموا به تصاميم عصرية ناعمة. ففي عرض التوزارا Altuzarra، شاهدنا بدلاً أنيقة؛ أمّا في عرض أندرو جن Andrew Gn فظهر هذا اللون في فساتين عصرية مطبّعة، بينما بدا في غاية الرقي و الأناقة في عرض المصمّم جيورجيو أرماني Giorgio Armani .

لإطلالتك في الصيف، اختاري أحد هذين اللونين لتكوني متألقة بأسلوب صيفيّ ناعم، أو ادمجي بينها لتحصلي على إطلالة عصرية و جريئة. شاهدي كيف ظهر اللون الوردي و اللون البرتقالي في عروض الصيف، و شاركينا برأيك.