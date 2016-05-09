ننشر الخريطة الكاملة للأعمال الدرامية في رمضان 2016

تقرير: هاني صابر

منافسة ليست قليلة يشهدها موسم دراما رمضان المقبل، كما يعتقد البعض بأن الموسم سيتواجد فيه عدد قليل من الأعمال الدرامية، الا ان حصر ما سيتم عرضه علي الشاشة خلال رمضان ، يوضح عكس ذلك، بعيدًا عن الاعمال الدرامية التي سيتم اذاعتها علي موجات الراديو في الموسم ، وحاولنا حصرهذه الاعمال التي يتم عرضها وتقديمها كوجبة للجمهور للبحث عن أي من الاعمال سيتابعونها…

مسلسل«مأمون وشركاه»:

يدخل النجم عادل إمام، تجربة درامية جديدة في رمضان المقبل بمسلسل«مأمون وشركاه»، ليتحدي به الاقاويل التي خرجت، بأنه غير قادر علي العطاء في التمثيل مرة أخري.

تدور أحداث المسلسل حول (مأمون) الرجل البخيل للغاية، والذي لديه 4 أبناء يحرمهم من كل شيء هم وزوجته، حتى ينفصلوا جميعًا عنه، وبعدها يكتشفون أنه ملياردير، ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية، فتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي ساخر.

ويشاركه في بطولته لبلبة ومصطفي فهمي وشيرين وخالد سليم وتامر هجرس وخالد سرحان ومن تأليف يوسف معاطي ومن اخراج رامي امام وانتاج تامر مرسي«سنرجي».

مسلسل«ونوس»:

يعيد هذا العمل النجم يحيي الفخراني، الي عالم الكوميديا، وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعى عن أسرة مصرية وما يتعرضون له من مشاكل يومية.

ويشارك في بطولة المسلسل: هالة صدقي وحنان مطاوع ومحمد شاهين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ، ومن المقرر عرضه علي» « CBC – OSN، وتم تغيير اسم المسلسل من «في بيتنا ونوس» الي «فتنة» ليستقروا علي «ونوس» كاسم نهائي للعمل .

مسلسل«فوق مستوي الشبهات»:

تخوض النجمة يسرا المنافسة في رمضان المقبل بمسلسل «فوق مستوي الشبهات» الذي استقر عليه الجهة المنتجة كإسم نهائي للعمل بعد إختيار إسم مبدئي وهو«خيط حرير» .

تدور أحداثه حول أم تفقد ابنها الوحيد أثناء أحداث ثورة 25 يناير، مما يقلب حياتها رأسا على عقب من خلال مواجهتها للحياة بمفردها .

ويشارك في بطولته نجلاء بدر وشيرين رضا وسيد رجب واحمد حاتم وكريم فهمي وسمر مرسي وزكي فطين عبد الوهاب ، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال ، ومن إخراج هاني خليفة، وإنتاج جمال العدل ، ومن المقرر عرضه علي قناة «الحياة».

مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوي 2»:

تجدد النجمة داليا البحيري، الثقة والمنافسة في دراما رمضان المقبل للموسم الثاني علي التوالي بالجزء الثاني من مسلسل«يوميات زوجة مفروسة أوي»،كونه أحد أقوي الاعمال الدرامية في الكوميديا خلال الموسم، خاصة ان جزءه الاول حقق نجاحًا باهرًا عقب عرضه علي الشاشة .

ويخوض إخراج المسلسل المجتهد أحمد نور ، صاحب رؤية خاصة في عالم الكوميديا ، الذي إستطاع أن يحقق النجاح فيها.

ويشاركها في بطولته خالد سرحان وسمير غانم ورجاء الجداوي ومروة عبد المنعم ، ومن تأليف أماني ضرغام ومن انتاج شركة «فيردي» للانتاج الفني ، وشركة أحمد نور للإنتاج الفني، ومن المقرر عرضه علي شاشة «الحياة».

مسلسل «سقوط حر»:

فيما تجدد أيضًا النجمة نيللي كريم، المنافسة في رمضان المقبل بمسلسل«سقوط حر»، وتدور أحداثه حول سيدة مضطربة نفسيًا (نيللي كريم)، يتم اتهامها بقتل زوجها وشقيقتها، حيث تجدها الشرطة مع أداة الجريمة (مسدس).. بعد القبض عليها، تقرر المحكمة دخولها مصحة للعلاج النفسي لأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات داخل هذه المصحة، مما يسبب لها عدة انتكاسات بعد تماثلها للشفاء أكثر من مرة، وتتوالى الاحداث إلى أن تكشف حقيقة مقتل زوجها وشقيقتها.

ويشاركها في بطولته : أحمد وفيق ومحمد فراج وإنجي المقدم وفريال يوسف وفرح يوسف وهبة عبد الغني ونهي عادل ، وورشة كتابة مريم ناعوم ، وسيناريو وحوار وائل حمدي ، ومن إخراج شوقي الماجري.

مسلسل «رأس الغول»:

يخوض النجم محمود عبد العزيز، المنافسة في دراما رمضان المقبل بمسلسل«رأس الغول» ، الذي كان اسما مبدئيا له «دقة نقص»ولكن تم تغييره قبل اطلاق الدعاية الخاصة به ، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، مليء بالإثارة والتشويق عن أحد الأشخاص البارعين في أساليب النصب والاحتيال، والذي يظل مطارد من قبل سلطات الأمن؛ حتى يتم إعلان مكافأة مالية كبيرة للقبض عليه، فيبدأ الجميع في البحث عنه.

المسلسل يشارك في بطولته محمود حميدة وميرفت أمين وفاروق الفيشاوى وبيومى فؤاد ولقاء الخميسي، وهو من تأليف وسيناريو وحوار وائل حمدي وشريف بدر الدين ، ومن اخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر عرضه علي قناة «النهار».

مسلسل«الخانكة»:

تنافس النجمة غادة عبد الرازق، في موسم رمضان المقبل بمسلسل «الخانكة»، وتدور قصة العمل حول واقعة حقيقية حدثت بالفعل، حيث تدور الأحداث حول معلمة تعمل في مدرسة دولية، تتعرض للتحرش من قبل أحد الطلاب، وفي إطار سعيها للحصول علي حقها تتحول هي إلي الجاني بدلًا من المجني عليه.

يشارك في بطولته غادة عبد الرازق وماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وانتصار وايهاب فهمي وميريهان حسين ، ومن تأليف محمود دسوقي ، ومن إخراج محمد جمعة وانتاج مها سليم ، ومن المقرر رعرضه علي قناة«النهار».

مسلسل «أفراح القبة»:

تنافس النجمة مني ذكي، في رمضان المقبل بمسلسل «أفراح القبة»، الذي يشارك في بطولته النجمة ليلي علوي ورانيا يوسف واياد نصار، وجمال سليمان ورانيا يوسف وكندة علوش وصابرين ، وسيناريو وحوار محمد امين راضي ونشوي زايد ، ومن إخراج محمد ياسين،وانتاج الشروق للانتاج الفني، ومن المقرر عرضه علي قناة«Osn» .

تدور أحداث المسلسل فى إطار من التراجيديا المثيرة داخل أحد الفرق المسرحية خلال حقبة السبعينيات، وخلال جلسات القراءة الجماعية لنص جديد، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي. يسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية الفاضحة لهم، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل لكي يتطهر من آثام الماضي، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية، في أحداث تحكيها ممثلة ناشئة انضمت للفريق بحثًا عن فرصة تحت الأضواء.

مسلسل«أبو البنات»:

يكرر النجم مصطفي شعبان، نفس الشخصية التي إعتاد ان يراه الجمهور بها كل موسم درامي في رمضان، حيث يخوض المنافسة بالموسم من خلال مسلسل«ابو البنات».

يدور العمل حول رجل يملك معرض سيارات (مصطفي شعبان) ويدخل في صراع دائم مع احد كبار رجال الاعمال (صلاح عبدالله)، حيث يوجد خلاف بينهما سببه تجارتهما القديمة معًا في المخدرات حتي انفصلا عن بعضهما، وبسب الصراع يصطحب (مصطفي شعبان) بناته وينتقل للعيش في القاهرة ولكن (صلاح عبدالله) يذهب خلفه ويقوم بخطف بنات (مصطفي شعبان) الثلاثة، ومن هنا تتصاعد أحداث الخلاف وتظهر (صافيناز) كراقصة في أحد الكباريهات التي يسهر فيها (مصطفي شعبان) ويتعرف عليها ويتزوج منها في حين يكون (ادوارد) صديق شعبان المقرب.

ويشارك في بطولته مصطفي شعبان وعلا غانم وادوارد وصلاح عبد الله وعبد الرحمن ابو زهرة ، ومن تأليف احمد عبد الفتاح ، واخراج عثمان ، ومن إنتاج تامر مرسي .، ومن المقرر عرضه علي قناة Mbc»» .

مسلسل «الميزان»:

تنافس النجمة غادة عادل، في الموسم بمسلسل «الميزان»، حيث تدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي مثير، داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من ألاعيب وخطط وقضايا مختلفة، من خلال حبكة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

ويشاركها في البطولة محمد فراج وباسل خياط وبيومي فؤاد واحمد فهمي وصبري فواز وشيرين رضا وناهد السباعي ، واشرف زكي ومن تأليف باهر دويدار ومن اخراج احمد خالد موسي وانتاج طارق الجنايني« تي فيجن»، ومن المقرر عرضه علي قناة« النهار».

مسلسل «يونس ولد فضة»:

ويدخل النجم عمرو سعد، المنافسة بمسلسله «يونس ولد فضة»، وتدور أحداثه الدرامية من خلال قضية تجعلنا نغوص في أعماق الصعيد، وذلك من خلال شخصية أحد أباطرة الصعيد (يونس شهاب) الذي يقوم بتحقيق كل ما يريد بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة، وسوف يسلط العمل الضوء علي العديد من قضايا الفساد المستوطنة في بعض مناطق الصعيد، والتي لا تجد من يواجهها.

يشارك في بطولته سوسن بدر وهبة مجدي وايهاب فهمي وسهر الصايغ وعايدة رياض ومحمد أبو الوفا ومحمد الصاوي ، ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن اخراج احمد شفيق .وعرضه علي قناة « Mbc» .

مسلسل «الأسطورة» :

يخوض النجم محمد رمضان المنافسة في رمضان المقبل بمسلسل«الاسطورة»، الذي اقترب من انتهاء كافة مشاهده في العمل .

تدور أحداث المسلسل حول شاب خريج كلية الحقوق (محمد رمضان) يسكن فى منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح يتم رفضه، ويتورط بعدها (رمضان) في الإجرام الذي يمارسه شقيقه خاصًة بعد دخول أخيه في صراعات مع تاجر سلاح كبير، فيقوم هذا التاجر بقتله وتلفيق قضية تجارة سلاح له، ليدخل (رمضان) السجن على إثر هذه القضية.

ويشارك في بطولته فردوس عبد الحميد ورجاء الجداوي ومحمد عبد الحافظ وهادي الجيار واشرف زكي ، ومي عمر ومحسن منصور ، وسيناريو هشام هلال واخراج محمد سامي، وانتاج « O3»، ويعرض علي قناة « Mbc » .

مسلسل «بنات سوبر مان»:

تخوض الفنانة شيري عادل، المنافسة في رمضان المقبل بمسلسل«بنات سوبر مان» .

تدور أحداث المسلسل حول شخصية (سوبر مان) الأسطورية، والذي يأتى إلى مصر للانتهاء من مهمة خاصة، ولكنه سيغير وجهته ويذهب إلى شارع الهرم بدلًا من تنفيذ مهمته الخارقة، ليتعرف هناك على امرأة ويدخل معها في علاقة، وتتفاجأ بعد رحيله بأنها حامل، وتقرر أن تتخلص من طفلتها فتقوم بإلقائها أمام ملجأ، وتتوالى أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولته ريهام حجاج ويسرا اللوزي وسامي مغاوري وانتصار وأحمد صيام وكريم عفيفي ، ومن تأليف كريم حسن بشير ومن اخراج حسام علي .

مسلسل «الطبال»:

يدخل النجم أمير كرارة المنافسة في الدراما الرمضانية، بمسلسل «الطبال» الذي تعرض لعدة توقفات متكررة ، تسببت في أزمات عديدة له، مما اضطر البعض من فريق العمل الي الاعتذار عن استكماله.

يشارك في بطولته روجينا ووليد فواز وأحمد صلاح حسني وأحمد صيام وأمل رزق ، ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد أمين .

مسلسل «القيصر»:

إستمرارا لسلسلة الاعمال الدرامية التي يقدمها في موسم رمضان ، يخوض النجم يوسف الشريف المنافسة في الموسم المقبل بمسلسل« القيصر»، الذي بدأت الشركة المنتجة تصويره تحت اسم «الاباتشي» ولكن تم تغيير هذا الاسم، الذي يقوم بإنتاجه تامر مرسي ووليد صبري .

تدور أحداث المسلسل حول شخص يمتلك قدرات غير عادية، يُدعى (القيصر) تابع لإحدى الجماعات الإسلامية التكفيرية المتطرفة، والتي تتبنى عمليات إرهابية، ومع تولي القيصر قيادة المجموعة يفاجئ بحصار الشرطة له في أحد أنفاق رفح، والتي تتولى الشرطة هدمها ويتم القضاء على جميع الموجودين بها، إلا هو ويصبح الناجي الوحيد.

يشارك في بطولته يوسف الشريف وريهام عبد الغور وخالد زكي واحمد سعيد عبد الغني واشرف زكي وادوارد ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج احمد نادر جلال .

مسلسل «الكيف»:

يخوض النجم باسم سمرة، موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل«الكيف» ، الذي إنتهي فريق عمله من تصويره نهائيًا.

المسلسل أحداثه الدرامية مأخوذة عن الفيلم الشهير (الكيف)، ويتناول قصية المخدرات وتأثيراتها المميتة وضربها بفساد يستفحل في طبقات المجتمع، من خلال صراع طاحن ثالوثي بين العلم والمادة وشهوة المزاج، مستعرضًا لنا هذا الصراع من خلال أبطاله وشخصياتهم المختلفة وأهدافهم ومبادئهم المتباينة في الحياة.

يشارك في بطولته: أحمد رزق وعفاف شعيب وأحمد خليل وميريهان حسين وبيومي فؤاد وسهر الصايغ ومحمود البزاوي وأحمد عصام وجميل راتب ، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد النقلي .

مسلسل «ليالي الحلمية 6»:

يعود مسلسل «ليالي الحلمية» بجزءه السادس الي الشاشة مرة أخري ، علي يد العملاق المخرج مجدي ابو عميرة ، والذي تبدأ أحداثه الدرامية منذ عام 2005.

يشارك في بطولته: الهام شاهين وهشام سليم ومحمد متولي وصفية العمري وعلاء مرسي ودرة ومحمد عادل ومحمد عبد الحافظ وجمال عبد الناصر ودينا عبد الله وسناء شافع وانعام سالوسة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين ومن اخراج مجدي ابو عميرة .وانتاج محمود شميس«MBA».

مسلسل «المغني»:

يعود الكينج محمد منير الي التمثيل مرة اخري هذا العام من خلال مسلسل «المغني»، الذي تتناول أحداثه قصة حياة المطرب (محمد منير) والأحداث التي شهدتها مسيرته الفنية، ويتخلل المسلسل عدد من الأغاني الجديدة التي تُكتَب خصيصًا للعمل.

ويشارك في بطولته: محمد منير ورانيا فريد شوقي ومحمد عادل وميريهان حسين ودنيا عبد العزيز وجمال عبد الناصر ومحمد ابو داوود ، ومن تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ومن إخراج شريف صبري وانتاج محمد فوزي«شركة أفلام محمد فوزي»، ومن المقرر عرضه علي شاشة «الحياة».

مسلسل «كلمة سر»:

يشهد هذا الموسم دخول المطربة لطيفة، عالم التمثيل من خلال مسلسل«كلمة سر» .

ويشارك في بطولته: هشام سليم ولطيفة وحسن يوسف وليلي طاهر وريهام عبد الغفور، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح واخراج سعد هنداوي .

مسلسل« شهادة ميلاد»:

يسعي طارق لطفي الي الاحتفاظ بالبطولة المطلقة في هذا الموسم من خلال دوره في مسلسل«شهادة ميلاد»، الذي تعرض لبعض المشاكل التي كادت ان توقف تصويره في البداية ولكن تم حلها ليستكمل التصوير .

تدور أحداث القصة حول التغيرات المختلفة التي طرأت على المجتمع المصري في الفترة الأخيرة.

يشارك في بطولته: طارق لطفي وانجي المقدم وصلاح عبد الله وبشري وبيومي فؤاد وزكي فطين عبد الوهاب ومن تأليف عمرو سمير عاطف ، ومن إخراج أحمد مدحت .

مسلسل«وعد»:

وتنافس للموسم الثاني علي التوالي هذا العام النجمة مي عز الدين بمسلسل«وعد».

يدور العمل حول فكرة الاختيار بصفة عامة، سواء اختيار شريك العمر أو اختيار العلاقات الاجتماعية وتحديدها وذلك من خلال خطوط درامية متشابكة، في شكل رومانسي اجتماعي .

ويشارك يف بطولته: مي عز الدين وحازم سمير واحمد السعدني وحسن حسني وسهر الصايغ وسليمان عيد وملك قورة وراندا البحيري ورانيا الملاح ومن تاليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج ابراهيم فخر وإنتاج «O3».

مسلسل«جراند أوتيل»:

تدور أغلب أحداث هذا العمل الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف داخل فندق يدعي «جراند أوتيل».

ويسكن داخل هذا الفندقن مجتمع رجال الأعمال ويعقدون فيه صفقاتهم، بينما تقع جريمة قتل تتعرض لها موظفة في هذا الفندق، وتبدأ رحلة شقيق الموظفة في البحث عن القاتل لتقديمه للعدالة، وهو ما يورطه في عالمهم، فلم يسلم من سوء الحظ وبمجرد وصوله لخيوط جريمة قتل شقيقته يلقى نفس مصيرها.

يشارك في بطولته عمرو يوسف ودينا الشربيني وسوسن بدر ومحمود البزاوي ورجاء الجداوي وأحمد داوود ومحمد ممدوح وأمينة خليل وندا موسي ومي الغيطي ، ومن تأليف تامر حبيب ومن إخراج محمد شاكر خضير ، ومن إنتاج محمد مشيش «بي لينك» للانتاج الفني .

مسلسل«أزمة نسب»:

لجأت الجهة المنتجة لمسلسل«أزمة نسب»، الي تغيير اسم هذا العمل بعد أن كان إسمه المبدئي «بوابة جهنم»، ليتناسب إسمه مع أزمة زينة وأحمد عز.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول فتاة شعبية تحيا بمنطقة شعبية، ويتطرق من خلالها لعدد من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالصراع الطبقي في المجتمع.

يشارك في بطولته: زينة ومحمود عبد المغني ووليد فواز وسلوي خطاب ودينا ونسرين امين وريم البارودي ورنا سماحة وبوسي وراندا البحيري ومن تأليف محمد صلاح العزب ، ومن إخراج سعيد حامد ، ومن إنتاج محمود شميس، ومن المقرر عرضه علي شاشتي«الحياة» و «النهار».

مسلسل«هي ودافنشي»:

ينافس هذا العمل بنجمين هم ليلي علوي وخالد الصاوي، في موسم دراما رمضان المقبل، ولجأت الجهة المنتجة الي تغيير إسم العمل من «عم دافنشي» الي «هي ودافنشي»كاسم نهائي .

تدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوادء في إحدي المناطق الشعبية، حيث إحدى المحاميات التي تتعرض لمواقف صعبة فى حياتها ثم تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد ظهور دافنشى في حياتها.

ويشارك في بطولته: ليلي علوي وخالد الصاوي ومي سليم وأحمد سعيد عبد الغني و بيومي فؤاد وريم هلال وصوفيا ، ومن تأليف محمد الحناوي ، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج ممدوح شاهين «MGR».

مسلسل«الخروج»:

ينافس هذا العمل البوليسي في الموسم الدرامي بقوة، خاصة أنه يخوض بطولته النجم شريف سلامة وظافر عابدين ودرة .

ويشارك في بطولته : علا غانم وصلاح عبد الله وأحمد راتب ونورهان وسلوي محمد علي وتامر ضيائي ومحمد ابو داوود ، ومن تأليف محمد الصفتي ، ومن إخراج محمد العدل (ماندو)، ومن المقرر عرضه علي شاشة«الحياة» .

مسلسل «لغز ميكي»:

ينافس آل غانم ، في الموسم الدرامي المقبل بمسلسل«لغز ميكي»، بعد اعتذار إيمي عن تقديم جزء جديد من مسلسل«هبة رجل الغراب » للتفرغ لتقديم هذا المسلسل في سباق دراما رمضان.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تُجسّد (دنيا) دور فتاة تُدعى نيللي، تبحث عن بنت عمها شريهان، والتي تجسدها (إيمي)، وذلك لتنفيذ وصية والدها، والذي ترك لغز لم تتكمن نيللي من حله إلا بمساعدة بنت عمها شريهان، والتي كانت تشاركها نفس المسكن، لكن لم تكونا على علم بأنهما بنات عم، وتتوالى الأحداث حتى تكتشف نيللي أن من تسكن معها هى بنت عمها، فتنطلقان في رحلتهما لفك اللغز.

يشارك في بطولته: دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم وسمير غانم وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة ومعتز التوني ومحمود الجندي و من تاليف مصطفي صقر وكريم يوسف ، ومن إخراج أحمد الجندي ، وانتاج شركة روزناما للانتاج الفني وبرومو ميديا، ومن المقرر عرضه علي شاشة«الحياة» .

مسلسل«شقة فيصل»:

ينافس النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز، بهذا المسلسل ، العمل الدرامي الذي يخوض بطولته والده«رأس الغول» خاصة انهم سيعرضان في موسم واحد .

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

يشارك في بطولته: ايتن عامر ونسرين أمين وصلاح عبد الله وأحمد فتحي وندا موسي وبدرية طلبة وأحمد حلاوة ، ومن تأليف محمد صلاح العزب ، ومن إخراج شيرين عادل وانتاج شركة سكرين 2000 .

مسلسل« سبع أرواح»:

يدخل النجم خالد النبوي حلبة المنافسة بمسلسل«سبع أرواح»، الذي انتهي من تصوير جميع مشاهده في العمل ، وسافر الي امريكا من اجل مشاركته في عمل فني .

تدور أحداث المسلسل حول ضابط شرطة يُلقي القبض علي أحد اهم كبار رجال الدولة بعد تورطه في قتل امرأة، ويتم الحكم عليه بالإعدام، ثم يتقدم ضابط الشرطة باستقالته، وأثناء عودته للمنزل بعد

شبكةعيونالإخبارية

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