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30 مليون جنيه لتجديد شركة الخدمات الجوية

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30 مليون جنيه لتجديد شركة الخدمات الجوية 30 مليون جنيه لتجديد شركة الخدمات الجوية

للطيران – أرشيفية

 

صرح أشرف النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن الشركة تشارك بوفد رفيع المستوى فى الدورة الثالثة لمعرض تموين المطارات وخدمات الرحلات.

والى يستمر يومين في مدينة دبي تحت رعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والذى يُعقد بالتزامن مع إقامة فعاليات الدورة الـ16 لمعرض المطارات.

وأضاف “النحاس” أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة الشركة، للتعرف على كل المستحدثات العالمية في مجال تأمين الطائرات والخدمات الجوية، بهدف تقديم أرقى مستوى من الخدمات للركاب، حيث يتواجد في المعرض أكثر من 20 ممثلًا لمطارات عالمية في 11 دولة، هذا بخلاف مشاركة الموردين العالميين ومزودي خدمات تموين السفر والخبراء المتخصصين في هذا المجال.

على صعيد آخر أشار “النحاس” إنه جاري الإعداد لتنفيذ خطة تطوير مطابخ الشركة، لإنتاج وجبات الطائرات، والتي تتضمن عمل وحدات مطابخ صغيرة، وعلى أحدث النظم العالمية بما يحقق رغبات كل الركاب من مختلف الجنسيات من الوجبات والأطعمة التي يرغبونها على الطائرات، وسيتم البدء في التنفيذ في شهر يوليو المقبل، وبتكلفة 30 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات.

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