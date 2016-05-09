رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سيبل 11 متهمًا فى أحداث 25 أبريل

قضت دائرة جنح مستأنف الأزبكية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، برفض استئناف نيابة حوادث شرق القاهرة، وقررت إخلاء سبيل 11 متهمًا على خلفية أحداث تظاهرات 25 أبريل الماضى.

وكان تم إخلاء سبيل المتهمين بإجمالى كفالات بلغ قدرها 170 ألف جنيه، إلا أن نيابة حوادث شرق تقدمت بطلب استئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين.

يذكر أن أسماء المتهمين المتورطين بتهمة التظاهر هم محمد محمود أحمد زايد، محمد عادل، محمد مصطفى، عمرو صلاح، عمر هاشم، شريف أشرف سيد، محمود هشام حسنين، محمد نبيل، أحمد نبيل، عمر عبد اللطيف، عبد الرحمن أحمد، محمد سامى.

وأوضح محامى إحدى المتهمين على خلفية أحداث تظاهرات 25 أبريل، أن أغلب المتهمين تم إلقاء القبض عليهم خلال تواجدهم بأحد مقاهى بمنطقة وسط البلد، كما أشار إلى أن التحريات المقدمة ضد المتهمين غير كافية وجميعها تتمثل فى تهم تحريضية لا أساس لوجودها.

كما أوضح محامى المتهم عمر عبد اللطيف، أن عملية القبض على المدعى عليه تمت خلال تواجده بالمنزل، لافتًا إلى أن كل الأحراز التى اتخذت ضده غير كافية ولم تعتبر أداة إثبات للتهم الموجهة إليه.

وأكد محامى المتهم عبد الرحمن أحمد، أن التهمة الموجهة إليه لم تتلاءم مع طبيعة المدعى عليه الطالب بكلية الحقوق، لافتًا إلى أن استمرار حبس المتهم سيلحق به أضرار نفسية ومادية، حيث إن تم توقيع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، حيث إن المتورطين بقضايا اختلاس لم يتكبدوا مثل هذه الكفالة المبالغ بها.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على المتهمين البالغ عددهم 19 متهمًا، فى أعقاب تظاهرات 25 أبريل الماضى.

بدء نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 19متهما فى أحداث 25 أبريل الماضى