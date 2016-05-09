تجديد حبس 10 من عناصر اللجان النوعية لاتهامهم بتفجير خط غاز أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، تجديد حبس 10 أشخاص، من عناصر "العمليات النوعية"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتفجير خط غاز أكتوبر، وحرق بعض المطاعم الشهيرة بأكتوبر، والتخطيط لخطف ضباط الشرطة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود دليل مادى ضد المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لخطف واغتيال ضباط الشرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وتفجير أبراج الكهرباء بمحيط مدينة الانتاج الإعلامى.

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