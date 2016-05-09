أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق العتبة ويوجه بإعداد تقرير شامل عن الحادث

Google+ Print
رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق العتبة ويوجه بإعداد تقرير شامل عن الحادث رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق العتبة ويوجه بإعداد تقرير شامل عن الحادث
تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم منطقة الرويعى بالعتبة التى وقع بها حريق فجر اليوم، وذلك للإطمئنان على الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب كافة الجهات للتعامل مع الحادث.

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (1)

عقب قيامه بجولة فى المنطقة لمتابعة الإجراءات الخاصة بأعمال التبريد الجارية بموقع الحريق، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم عددا من ممثلى الجهات المعنية، لتقديم تقرير شامل عن الحادث وملابسات وقوعه، كما إستفسر عن الحالة الصحية لمصابى حادث الحريق.

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (2)

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته القائم بأعمال محافظ القاهرة، ومدير أمن القاهرة، وعدد من مسئولى الجهات المختلفة.

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (3)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (4)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (5)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (6)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (7)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (8)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (9)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (10)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (11)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (12)

رئيس الوزراء يتفقد حريق العتبة (13)


>- شهود عيان يروون تفاصيل حريق عقارات الرويعى بالعتبة

- "الحماية المدنية" تواصل السيطرة على امتداد النيران لعقارات مجاورة بالرويعى

- شلل مرورى بشارع البوستة فى الاتجاهين بسبب "حريق الرويعى"

- "الحماية المدنية" بالجيزة تدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد "حريق الرويعى"

- "الحماية المدنية" تواصل السيطرة على امتداد النيران لعقارات مجاورة بالرويعى

- "الإسعاف": ارتفاع حصيلة مصابى "حريق الرويعى" إلى 43

- بالفيديو والصور..الحماية المدنية تواصل محاولتها السيطرة على حريق الرويعى.. امتداد النيران إلى 4 عقارات مجاورة وتفحم 200 مخزن ومحل.. والقوات المسلحة تدفع بـ5 سيارات إطفاء.. وارتفاع عدد المصابين لـ35
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة