رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق العتبة ويوجه بإعداد تقرير شامل عن الحادث

تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم منطقة الرويعى بالعتبة التى وقع بها حريق فجر اليوم، وذلك للإطمئنان على الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب كافة الجهات للتعامل مع الحادث.

عقب قيامه بجولة فى المنطقة لمتابعة الإجراءات الخاصة بأعمال التبريد الجارية بموقع الحريق، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم عددا من ممثلى الجهات المعنية، لتقديم تقرير شامل عن الحادث وملابسات وقوعه، كما إستفسر عن الحالة الصحية لمصابى حادث الحريق.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته القائم بأعمال محافظ القاهرة، ومدير أمن القاهرة، وعدد من مسئولى الجهات المختلفة.

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