وفاة النجم ريكي سميث بحادث سير مروع

تعرّض نجم برنامج American Idol الأمريكي ريكي سميث Rickey Smith لحادث سير مروّع في ولاية أوكلاهوما، ما أدّى إلى وفاته عن عمر ناهز الـ36 عاماً.

ريكي، الذي حصل على المركز الثامن في الموسم الثاني من American Idol، فارق الحياة مباشرة بعد الحادث متأثراً بجراحه.

وفي بيان لها، أكّدت الشرطة أنّ النجم توفي عندما اصطدمت بسيارته شاحنة بيك آب يقودها شاب في الـ27 من عمره، وكانت تسير بعكس السير. وقد نُقل سائق الشاحنة إلى المستشفى حيث تلقى العلاج المناسب، فيما باشرت الشرطة التحقيق معه.

يُذكر أنّ ريكي سميث هو المشترك الثاني، الذي يلقى مصرعه، من مشتركي برنامج American Idol، بعد أن لقي مشترك الموسم السابع مايكل جونز مصرعه في صيف 2014.