أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة النجم ريكي سميث بحادث سير مروع

Google+ Print

الإثنين 09-05-2016 14:07

تعرّض نجم برنامج American Idol الأمريكي ريكي سميث Rickey Smith لحادث سير مروّع في ولاية أوكلاهوما، ما أدّى إلى وفاته عن عمر ناهز الـ36 عاماً.
ريكي، الذي حصل على المركز الثامن في الموسم الثاني من American Idol، فارق الحياة مباشرة بعد الحادث متأثراً بجراحه.
وفي بيان لها، أكّدت الشرطة أنّ النجم توفي عندما اصطدمت بسيارته شاحنة بيك آب يقودها شاب في الـ27 من عمره، وكانت تسير بعكس السير. وقد نُقل سائق الشاحنة إلى المستشفى حيث تلقى العلاج المناسب، فيما باشرت الشرطة التحقيق معه.
يُذكر أنّ ريكي سميث هو المشترك الثاني، الذي يلقى مصرعه، من مشتركي برنامج American Idol، بعد أن لقي مشترك الموسم السابع مايكل جونز مصرعه في صيف 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي