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مفاجأة صادمة: فتاة المول تتراجع عن اتهاماتها لـ ريهام سعيد

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مفاجأة صادمة: فتاة المول تتراجع عن اتهاماتها لـ ريهام سعيد مفاجأة صادمة: فتاة المول تتراجع عن اتهاماتها لـ ريهام سعيد

الإثنين 09-05-2016 14:23

في مفاجأة صادمة لكل المتعاطفين مع سمية عبيد الشهيرة بفتاة المول والتي عرضت الإعلامية ريهام سعيد صوراً ساخنة لها في برنامجها، تنازلت سمية عن دعواها ضد ريهام وأقرّ محاموها أنّ سمية هي التي أعطت الصور لريهام بمحض إرادتها لنشرها وأن المذيعة لم تسرقها من هاتفها.
وبذلك تكون سمية قد تراجعت عن كل ما سبق وقالته من أنها فوجئت بعرض صور خادشة لها، وأن معدّ البرنامج هو من سرق الصور من هاتفها الشخصي.
وكانت سمية قد أقامت دعوى قضائية ضد ريهام وحصلت بالفعل على حكم بحبسها ستة أشهر، لتستأنف ريهام الحكم وتتغير أقوال فتاة المول وتخرج المذيعة من القضية بريئة بعد كل الضجة التي أثيرت، والتي أدّت إلى إيقاف برنامجها.

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سيدتي