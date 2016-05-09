ريما فقيه وخطيبها في لبنان لإتمام زواجهما فماذا طلبا من الصحافة؟

ترفض ملكة جمال إميركا السابقة ريما فقيه التحدث إلى الصحافة، وهي حضرت الى لبنان لإتمام مراسم زواجها في بكركي من مدير أعمالها وسيم صليبي، بعدما غيّرت ديانتها الى المسيحية.

زوج ريما المستقبلي ومدير أعمالها وسيم صليبي، أشار الى أنه حضر وريما الى لبنان من أجل الزواج فقط، وتمنى على الصحافة إحترام خصوصيتهما في هذه المناسبة الخاصة جداً.

يشار الى أن ريما فقيه ستعلن زواجها من مدير أعمالها في 15 مايو\ايار الجاري

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأميركية قد ذكرت أن فقيه اعتنقت الدين المسيحي تلبية لرغبة خطيبها المنتج والموسيقي العالمي وسيم صليبي.