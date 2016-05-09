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ما حقيقة تعدّي عمرو دياب على محمد حماقي وتامر حسني؟

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الإثنين 09-05-2016 15:09

القاهرة_مروة عبد الفضيل

كشف المنتج محمد السبكي حقيقة ما تردّد خلال الساعات القليلة الماضية عن مشكلة افتعلها الفنان في حفل زفاف ابن شقيقة المخرج كريم السبكي وشهد حسن رمزي.
وكان عدد من التقارير الصحفية قد ذكر أنّ عمرو دياب تسبّب في مشكلة في حفل الزفاف، بعد طلبه تغيير موعد صعوده إلى المسرح كي لا يعطي فرصة للفنان محمد حماقي بالغناء قبله، وذكرت تقارير أن دياب استمرّ في الغناء لأكثر من ساعتين كي لا يسمح لتامر حسني بالغناء بعده.
وقال السبكي في اتصال معه إنّ كل ما نشر عن هذا الأمر غير صحيح، وهدفه التقليل من الفرحة التي عاشها الوسط الفني كله بحفل زفاف كريم وشهد.
وتابع "عمرو دياب فنان محترم ورجل بمعنى الكلمة، فقد حضر في موعده ووجد حماقي على المسرح يغني فجلس معي ينتظر انتهاء حماقي من فقرته ليصعد هو ويقدم فقرته".
وأضاف: "من كثرة احترام عمرو دياب وتقديره لزملائه، وجد أن بعض المدعوين يحضرون للسلام عليه والتقاط صور معه أثناء جلوسه معي، فقرر أن يخرج حتى لا يتسبب في ازدحام ولكي يستمتع الجمهور بحماقي وأغنياته".
وأشار إلى أن ما تردّد عن استمرار عمرو في الغناء بعد انتهاء فقرته حقيقي، ولكن ليس كما يشاع أنه أطال فقرته حتى يمنع تامر حسني من الغناء، وقال "أصلاً لم يكن متفقاً مع تامر حسني أن يغني في الحفل، وعمرو غنى ساعتين بطلب من أصحاب الزفاف والمدعوين إليه".
وكان آل السبكي قد احتفلوا بزفاف المخرج كريم السبكي على شهد ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والسياسي والإعلامي.

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سيدتي

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